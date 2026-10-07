Đây là 5 tính năng của iPhone 18 Pro mà người dùng nhất định phải thử

Mặc dù không gây ấn tượng mạnh mẽ như iPhone Duo, nhưng iPhone 18 Pro vẫn mang đến nhiều điều thú vị cho người dùng ngay từ lần mở hộp đầu tiên.

Camera với khẩu độ thay đổi

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 18 Pro nằm ở camera chính 48 MP khi lần đầu tiên mang đến khả năng khẩu độ thay đổi. Với 6 lá khẩu có khả năng đóng mở vật lý, người dùng có thể kiểm soát tốt hơn lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Ứng dụng Camera cung cấp 4 cài đặt khẩu độ: f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4. Việc thử nghiệm chụp cùng một chủ thể ở mỗi cài đặt sẽ giúp người dùng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về ánh sáng, nhiễu và phông nền.

Khẩu độ f/1.48 cho phép cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn, lý tưởng cho những bức ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngược lại, khẩu độ f/4 sẽ giảm lượng ánh sáng, giúp mọi người trong ảnh trông sắc nét hơn, phù hợp cho ảnh nhóm hoặc phong cảnh. Để điều chỉnh khẩu độ, người dùng chỉ cần chạm vào nút 6 chấm trong ứng dụng Camera, mặc dù tính năng này chỉ hoạt động trên ống kính chính ở chế độ 1x và 2x.

Nhiều tính năng điều khiển máy ảnh chuyên nghiệp

Ngoài kiểm soát khẩu độ, Apple còn bổ sung nhiều tính năng điều khiển thủ công khác trong ứng dụng Camera giúp người dùng điều chỉnh tốc độ màn trập, lấy nét và cân bằng trắng. Những điều chỉnh này giúp tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo và giữ màu sắc ổn định khi di chuyển giữa các môi trường ánh sáng khác nhau.

Tất cả các điều khiển chuyên nghiệp đối với máy ảnh đều nằm trong cùng một nút 6 chấm, và người dùng có thể tùy chỉnh để dễ dàng truy cập vào các tính năng yêu thích.

Điều chỉnh độ hạt và kết cấu trong Photographic Styles

Tính năng Photographic Styles có trong ứng dụng Camera trên iPhone 18 Pro cũng đã được cải tiến. Người dùng có thể thay đổi diện mạo của bức ảnh bằng cách điều chỉnh các lớp cụ thể, thay vì chỉ sử dụng bộ lọc cơ bản.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro còn bổ sung hai tùy chọn mới: grain (hạt nhiễu) và texture (kết cấu). Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các yếu tố này trong menu chỉnh sửa để tạo ra những bức ảnh đẹp mắt hơn.

Cải tiến Dynamic Island

Trên iPhone 18 Pro, phần cắt xung quanh camera trước (hay Dynamic Island) đã được thu nhỏ, cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn. Dynamic Island giờ đây có thể hiển thị lên đến ba hoạt động trực tiếp (Live Activities) cùng lúc, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nhạc, bộ đếm thời gian và điểm số thể thao một cách đồng thời.

Sạc siêu nhanh

Một điểm đáng chú ý nữa trên iPhone 18 Pro chính là khả năng hỗ trợ sạc nhanh hơn, cho phép người dùng sạc từ 0 đến 50% chỉ trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tính năng này, người dùng cần sử dụng bộ sạc USB PD 3.1 với công suất tối thiểu 60W.

Mặc dù tốc độ sạc sẽ chậm lại trong giai đoạn cuối để bảo vệ tuổi thọ pin, nhưng đây vẫn là một cải tiến đáng giá cho những tình huống khẩn cấp.

Với những cải tiến và tính năng mới nói trên, iPhone 18 Pro hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết.