Sốc: Thiết bị của Apple chứa hóa chất gây dị tật bẩm sinh và ung thư

Người hâm mộ Apple vô cùng sửng sốt sau khi biết một thiết bị do "gã khổng lồ" công nghệ này bán ra có chứa hóa chất gây dị tật bẩm sinh và ung thư. Sản phẩm đó là sạc dự phòng Belkin Boost Charge Pro Magnetic Charging Power Bank trên trang của Apple. Theo các cơ quan quản lý tiểu bang California, phụ kiện này của "Nhà Táo" có chứa thành phần nguy hiểm.

Những chất nguy hiểm có trên các thiết bị gia dụng, bao gồm cả phụ kiện của Apple.

Bang California (Mỹ) đã yêu cầu sản phẩm phải có cảnh báo người tiêu dùng về việc bộ sạc không dây này có thể "khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Bisphenol A (BPA)." BPA là một loại hóa chất thường được sử dụng để giúp làm cứng nhựa, có thể phá vỡ hormone trong cơ thể, gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản, phát triển tình dục và các vấn đề khác.

Cảnh báo này xuất phát từ Đạo luật PROPOSITION 65 của Bang California, được thông qua vào năm 1986, yêu cầu các công ty phải cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro của BPA trong sản phẩm của họ. Cảnh báo này khiến người hâm mộ Apple khá lo lắng.

Bộ sạc không dây của Belkin cho iPhone.

Bộ sạc không dây của Belkin được Apple chấp thuận đã nằm trong danh sách các mặt hàng tiêu dùng bị nhiễm hóa chất phá vỡ hormone này, giống như chai nước và túi đựng rác, đồ dùng trên bàn ăn, thảm trải sàn, v.v.

Một người ủng hộ người tiêu dùng đã đưa ra cảnh báo: Việc cầm hộp sạc bằng tay đầy mồ hôi có thể khiến một số chất hấp thụ qua da.

Mặc dù Prop65 là luật mạnh nhất ở Mỹ. Trong khi đó, ở khu vực Liên minh Châu Âu, BPA bị cấm sử dụng trong bao bì thực phẩm được tiếp thị để trẻ nhỏ sử dụng — lệnh cấm hoàn toàn hiện đang được tranh luận trên toàn lục địa.

Các nghiên cứu từ năm 2018 - sử dụng nuôi cấy tế bào da người thực tế đã chỉ ra rằng có tới 16–20% BPA thải ra từ sản phẩm tiêu dùng có thể được hấp thụ về mặt sinh học thông qua tiếp xúc với da người. Theo một phân tích của Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia (National Institute for Occupational Safety and Health), "BPA có khả năng gây ra các tác động xấu đến sức khỏe sau khi tiếp xúc với da."

Điều này dấy lên mối lo ngại với người dùng các thiết bị của Apple.

Các phụ kiện khác của Apple, bao gồm cả ốp lưng iPhone bằng nhựa cũng đang khiến người tiêu dùng lo ngại về các thông báo giống hệt nhau về hàm lượng BPA.

Theo trang sản phẩm của Apple, bộ sạc không dây Belkin được thiết kế để hoạt động với iPhone tương thích với MagSafe, có lớp vỏ nhựa màu đen than. Phụ kiện dài khoảng bốn inch và rộng ba inch này chứa pin lithium-ion có thể sạc lại, được dùng để kéo dài tuổi thọ pin của iPhone trên thế giới.

Ngay cả các chất thay thế BPA do ngành công nghiệp đề xuất — bisphenol S (BPS) và bisphenol F (BPF) — cũng có tác hại tương tự. Theo nhà hóa sinh José Villalaín, giáo sư tại Đại học Miguel Hernández de Elche ở Tây Ban Nha, việc sử dụng các bisphenol này nên được ngừng lại do những rủi ro mà chúng có thể gây ra cho sức khỏe con người và động vật.

