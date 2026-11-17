Theo thông tin từ Mark Gurman, phóng viên chuyên trách về Apple của Bloomberg, iPhone Duo 2 dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027 với tính năng Face ID, một điểm mạnh mà đối thủ Galaxy Z Fold8 đã bỏ qua. Tuy nhiên, việc tích hợp Face ID vào thiết bị này đang gặp nhiều thách thức, và thời gian để hoàn thiện phần cứng đang cạn dần.

Màn hình ngoài của iPhone Duo, nơi Apple muốn tích hợp Face ID tiếp theo.

Ông Gurman cho biết, Apple cần phải hoàn thiện các tính năng phần cứng ngay từ bây giờ để kịp thời gian ra mắt. Face ID hiện đang là ưu tiên hàng đầu cho iPhone Duo 2, mặc dù các kỹ sư của Apple vẫn đang nghiên cứu cách tích hợp tính năng này vào màn hình ngoài. Trước đó, Gurman đã thông báo rằng các nguyên mẫu của iPhone Duo 2 có Face ID dưới màn hình ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên ông đưa ra thời hạn cụ thể cho tính năng này.

Việc tích hợp Face ID vào một chiếc điện thoại gập mỏng như iPhone Duo 2 không phải là điều dễ dàng. Hiện tại, iPhone Duo sử dụng Touch ID, được đặt trên nút nguồn ở cạnh bên, nhưng nhiều người dùng cho rằng tính năng này hoạt động chậm hơn so với Face ID. Tuy nhiên, Gurman cũng lưu ý rằng phản hồi từ người dùng iPhone Duo hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến phần cứng của iPhone Duo 2, vì các quyết định đã được đưa ra trước khi mẫu đầu tiên được công bố.

Face ID hoạt động dựa trên camera TrueDepth của Apple, chiếu và đọc hàng ngàn điểm vô hình để xây dựng bản đồ độ sâu của khuôn mặt. Các bộ phận này thường nằm trong một phần khoét, nhưng việc tích hợp chúng vào iPhone Duo 2, vốn chỉ dày 5,2mm khi mở ra, được xem là một thách thức lớn. Nếu Apple không thể hoàn thiện tính năng này trước thời điểm ra mắt, có thể công ty sẽ phải chờ đến thế hệ tiếp theo.

iPhone Duo sử dụng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở nút bên hông.

Một số người dùng trên Reddit đã bày tỏ sự sẵn sàng đánh đổi phần khuyết màn hình để có được Face ID, cho rằng đây là một trong những điểm gây khó chịu nhất của iPhone Duo. Mặc dù hiện tại chưa có thông tin chính thức về việc Face ID sẽ được tích hợp ở màn hình bên trong hay không, nhưng Apple rõ ràng nhận thức được tầm quan trọng của tính năng này.

Nếu đang cân nhắc mua iPhone Duo 2 nhưng lo ngại về việc thiếu Face ID, có lẽ người dùng nên chờ thêm thông tin vào mùa thu năm sau. Ngược lại, nếu không thấy phiền phức với Touch ID, iPhone Duo hiện tại vẫn hoạt động tốt và có thể sử dụng cả khi mở và đóng.