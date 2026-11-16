iPhone Duo vẫn hoạt động sau hơn 450.000 lần gập thử nghiệm

Sau ba tuần thử nghiệm liên tục trên hệ thống máy chuyên dụng mang tên Fold A Phone, chuyên trang công nghệ CNet cuối tuần qua đã công bố kết quả về độ bền bản lề của iPhone Duo.

Theo ghi nhận từ quá trình thử nghiệm, điện thoại trải qua hơn 440.300 lần gập mở liên tiếp trước khi xuất hiện dấu hiệu hao mòn cơ học đầu tiên. Cơ cấu bản lề bắt đầu có sự thay đổi về lực cản ở mốc khoảng 390.000 lần gập. Khi tiến đến mốc 440.300, bản lề lỏng hơn và mất đi tiếng "tách" dứt khoát đặc trưng khi mở hết cỡ.

Dựa trên tần suất sử dụng trung bình khoảng 100 lần gập mở mỗi ngày, con số 440.300 tương đương với 12 năm sử dụng liên tục, vượt xa vòng đời thực tế của một smartphone.

Thử nghiệm gập mở iPhone Duo của CNet.

Trên thiết bị thử nghiệm tự động, iPhone Duo hiện chỉ còn mở được khoảng 90-95% độ phẳng tối đa. Tuy nhiên, nếu người dùng thao tác bằng tay, máy vẫn có thể duỗi phẳng hoàn toàn. Bản lề cũng duy trì tốt khả năng giữ cố định màn hình ở nhiều góc mở khác nhau.

CNet đánh giá hiện tượng giảm độ phẳng nhẹ này chưa đủ cấu thành lỗi hỏng hóc phần cứng theo tiêu chuẩn kiểm định, vốn chỉ tính khi thiết bị sập nguồn, hỏng cảm biến nhận diện trạng thái gập mở hoặc màn hình tối đen.

Chuyên trang công nghệ cho biết vẫn đang tiếp tục duy trì bài kiểm tra để tìm ra giới hạn thực sự của iPhone Duo.

Kết quả thử nghiệm được xem là tín hiệu tích cực giúp củng cố niềm tin cho người dùng, sau khi iPhone Duo gặp sự cố nứt màn hình được cho là do lỗi vật liệu bản lề từ phía nhà cung ứng.

iPhone Duo là điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, giá khởi điểm 1.999 USD. Máy có hai màu trắng và xanh, sử dụng chip A20 Pro và hệ điều hành iOS 27.1. Apple trang bị cho sản phẩm hệ thống bản lề được thiết kế riêng, thân máy bằng titanium và hệ thống camera chính 48 megapixel. Khi gập, thiết bị sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch, còn khi mở ra, màn hình 7,6 inch hướng đến nhu cầu giải trí và đa nhiệm.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu cho bản 256 GB và cao nhất 103,99 triệu đồng với bản 2 TB, tương đương một số mẫu máy tính cao cấp. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc là trắng ánh sao (Star White) và xanh đen (Night Sky).