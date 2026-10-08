2 sản phẩm mới sẽ được Apple tung ra trong tháng 10

Mới đây, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg đã cho rằng Apple sẽ giới thiệu một thiết bị trung tâm điều khiển nhà thông minh (home hub) hoàn toàn mới, HomePod mini mới và Apple TV 4K mới vào thứ Ba, ngày 13/10 tới đây.

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang lên kế hoạch công bố thêm các sản phẩm mới vào tuần cuối cùng của tháng 10.

Apple.

Theo MacRumors, khả năng cao nhất là vào tuần cuối tháng 10, "Nhà Táo" sẽ tung thêm các dòng máy Mac, bao gồm mẫu "MacBook Ultra" với màn hình OLED cùng thiết kế mỏng nhẹ hơn, MacBook Pro 14 inch phiên bản tiêu chuẩn chạy chip M6 và iMac chạy chip M6.

Trước đó, Apple cũng thông báo sẽ phát hành cấu hình Mac Studio cao cấp với chip M5 Ultra và RAM 512GB vào "cuối tháng 10".

Một sản phẩm mới khác được kỳ vọng ra mắt trong tháng 10 này là iPad mini mới với màn hình OLED, chip A20 Pro, camera trước đặt ở cạnh ngang, hệ thống loa được thiết kế lại cùng nhiều cải tiến khác. Hiện chưa rõ liệu thiết bị này sẽ được công bố cùng các sản phẩm nhà thông minh mới vào ngày 13/10 hay vào một thời điểm khác trong tháng.

Thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện của Apple.

Tóm lại, Apple đã lên kế hoạch cho hai đợt ra mắt sản phẩm trong tháng 10 này. Đó là chưa kể đến việc iPhone Duo sẽ cho phép đặt trước từ ngày 16/10 và ​​được mở bán vào thứ Sáu, ngày 23/10.

Tại Việt Nam, iPhone Duo rất được người hâm mộ Apple quan tâm, sản phẩm có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256GB.