Xiaomi tung máy tính bảng khủng khiến iPad cũng phải “khiếp sợ”

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm chủ lực mùa thu, Xiaomi đã chính thức ra mắt máy tính bảng Pad 9 Pro Max với nhiều tính năng đáng chú ý, bao gồm chip Xring O3, màn hình 13,3 inch và có giá khởi điểm 4.799 nhân dân tệ (khoảng 18,62 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất với 16 GB RAM và 1 TB ổ cứng, cùng màn hình Soft Light, có giá 7.899 nhân dân tệ (khoảng 30,65 triệu đồng).

Xiaomi Pad 9 Pro Max cuối cùng cũng chính thức ra mắt.

Màn hình Soft Light sử dụng công nghệ cấu trúc nano để giảm độ chói, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sở hữu màn hình LCD bóng 13,3 inch với độ phân giải 3.408 x 2.272, tỷ lệ khung hình 3:2 và tần số quét 144Hz. Máy tính bảng này có độ sáng tối đa lên đến 1.000 nits và hệ số suy giảm ánh sáng (ΔE) khoảng 0,47.

Pad 9 Pro Max là máy tính bảng đầu tiên sử dụng chip Xring O3, được Xiaomi giới thiệu vào tháng trước cùng với các chip Xring O100 và D100. Chip Xring O3 sở hữu CPU 10 lõi, bao gồm 2 lõi C1-Ultra tốc độ 4,35 GHz, 4 lõi C1-Premium tốc độ 3,68 GHz và 4 lõi C1-Pro tốc độ 3,15 GHz, kết hợp với GPU Mali-G2-Ultra 16 lõi. Các bài kiểm tra Geekbench ban đầu cho thấy máy tính bảng đạt hơn 14.000 điểm trong thử nghiệm đa lõi, gần bằng hiệu năng của chip M5 dành cho máy tính để bàn của Apple.

Phiên bản 16 GB RAM và 1 TB không gian lưu trữ cũng được trang bị bộ nhớ LPDDR6 của CXMT với tốc độ xung nhịp lên đến 10.667 Mbps. Máy tính bảng nặng 645 gram và chỉ dày 5,67 mm, với thiết kế nguyên khối bằng kim loại, cụm camera kiểu đường đua và logo XRING ở mặt sau.

Xring O3 là con chip vận hành nên sức mạnh của mẫu máy tính bảng mới từ Xiaomi.

Viên pin dung lượng lớn 12.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W. Ngoài ra, máy còn có sáu micrô, tám loa, camera trước 32 MP và camera sau 50 MP.

Về phần mềm, HyperOS 4 cho phép người dùng chạy tối đa sáu ứng dụng cùng lúc với bố cục chia màn hình. Cổng USB-C cũng hỗ trợ đầu vào Display Port, có nghĩa cho phép máy tính bảng hoạt động như một màn hình ngoài cho PC hoặc thiết bị chơi game cầm tay.

Cùng ngày, Xiaomi cũng giới thiệu thiết bị khác sử dụng chip Xring O3, chiếc Xiaomi 18 Fold. Hiện cả hai sản phẩm đã được mở đặt trước tại Trung Quốc.