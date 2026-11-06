Đánh giá iPad Mini 8: Mạnh hơn, mỏng hơn nhưng màn hình chưa mượt

Thiết kế mỏng nhẹ hơn, lần đầu đạt chuẩn IP67

iPad mini 8 là phiên bản nâng cấp đáng kể của dòng máy tính bảng nhỏ nhất Apple. Thiết bị có thiết kế mỏng và nhẹ hơn các thế hệ trước, giúp tăng tính di động và thuận tiện khi sử dụng trong thời gian dài. Khung nhôm chắc chắn, bề mặt hoàn thiện mượt mà mang lại cảm giác cầm nắm tốt. Máy có hai màu Đen Midnight và Trắng Starlight.

iPad Mini 8.

Một thay đổi đáng chú ý là camera trước 12MP được chuyển sang cạnh ngang, phù hợp khi gọi video hoặc chụp ảnh selfie. Camera sau 12MP, nút nguồn tích hợp Touch ID và phím âm lượng vẫn giữ vị trí quen thuộc.

Đáng chú ý, iPad mini 8 lần đầu đạt chuẩn kháng nước, bụi IP67. Đây là bổ sung hữu ích với người thường xuyên sử dụng thiết bị ngoài trời, đọc sách bên hồ bơi hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc với nước.

Màn hình OLED 8,5 inch cho hình ảnh sống động

Màn hình là một trong những nâng cấp lớn nhất trên iPad mini 8 với viền mỏng hơn, kích thước hiển thị tăng từ 8,3 lên 8,5 inch, độ phân giải đạt 2.316 x 1.512 pixel, mật độ 326 ppi, giúp hình ảnh và văn bản hiển thị sắc nét.

Màn hình iPad Mini 8.

Lần đầu tiên, dòng iPad mini sử dụng tấm nền OLED, mang lại độ tương phản cao giữa vùng sáng và tối. Màu sắc có độ bão hòa tốt, hình ảnh sống động nhưng vẫn giữ được cảm giác tự nhiên. Điều này đặc biệt hữu ích khi xem phim, đọc truyện tranh hoặc thưởng thức nội dung hình ảnh có nhiều chi tiết.

iPad Mini 8 khá gọn nhẹ.

Apple công bố độ sáng SDR tối đa 600 nit và HDR đạt đỉnh 1.200 nit. Tuy nhiên, trong thử nghiệm, độ sáng HDR thực tế vượt 1.000 nit.

Chip A20 Pro nâng hiệu năng, pin vượt 14 giờ

iPad mini 8 sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2nm - cùng dòng vi xử lý xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Qua đánh giá, hiệu năng của thiết bị tiệm cận iPad Air sử dụng chip M4 trong một số bài kiểm tra. Máy có thể mở hàng chục tab Chrome, phát video YouTube đồng thời mà không xuất hiện tình trạng chậm. Trong thử nghiệm chơi game, Resident Evil 4 Remake duy trì tốc độ khoảng 30 khung hình/giây.

Sản phẩm có hiệu năng ổn.

Các kết quả Geekbench cho thấy iPad mini 8 vượt xa thế hệ tiền nhiệm về hiệu năng CPU. Với bài kiểm tra đồ họa 3DMark, thiết bị cũng đạt điểm cao hơn iPad mini 7 và iPad Air M4.

Ảnh minh họa.

Thời lượng pin là điểm sáng khác. Apple công bố máy có thể hoạt động tối đa 10 giờ khi duyệt web bằng Wi-Fi hoặc xem video. Trong bài kiểm tra của Tom's Guide, thiết bị đạt 14 giờ 24 phút liên tục duyệt web qua Wi-Fi, với độ sáng màn hình thiết lập ở 150 nit. Kết quả này cao hơn gần bốn giờ so với thế hệ trước.

Âm thanh, camera cải thiện nhưng vẫn thiếu Face ID

iPad mini 8 sử dụng công nghệ Acoustic Display, các bộ phận loa được bố trí để phát âm thanh qua màn hình. Hệ thống woofer tạo âm trầm, tweeter hỗ trợ dải âm cao. Trải nghiệm thực tế cho thấy âm thanh podcast, trailer phim và giọng hát có độ rõ tốt. Dù không đạt âm lượng hay âm trầm mạnh như iPad Pro, chất lượng âm thanh vẫn thuộc nhóm nổi bật trên máy tính bảng nhỏ.

Ảnh chụp bởi iPad Mini 8.

Camera trước 12MP Center Stage của iPad Mini 8 có khẩu độ f/2.0, rộng hơn mức f/2.4 của thế hệ trước, giúp cải thiện khả năng chụp trong môi trường thiếu sáng. Camera sau 12MP hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ tối đa 60 khung hình/giây, đồng thời bổ sung Adaptive True Tone flash phục vụ chụp thiếu sáng và quét tài liệu.

Dù vậy, iPad mini 8 vẫn sử dụng Touch ID thay vì Face ID. Màn hình OLED cũng không hỗ trợ ProMotion, khiến tần số quét tối đa dừng ở 60Hz. Với người quen sử dụng màn hình 120Hz, thao tác cuộn và chuyển ứng dụng có thể chưa đạt độ mượt tương đương.

Tạm kết

iPad Mini 8 rất đáng mua.

Có giá khởi điểm 19,49 triệu đồng, iPad mini 8 là lựa chọn đáng cân nhắc với người cần máy tính bảng nhỏ gọn, hiệu năng cao để đọc sách, giải trí, ghi chú và xử lý công việc nhẹ. Những nâng cấp về màn hình, pin và thiết kế mang lại lợi ích rõ rệt nhưng mức giá cao hơn cùng các giới hạn về Face ID và tần số quét vẫn là những yếu tố người dùng nên cân nhắc trước khi mua.