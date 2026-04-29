2 sản phẩm chủ lực của Apple và Samsung sẽ "đi lùi"?

Phân khúc smartphone cao cấp tiêu chuẩn bị “bỏ quên”

Sự xuất hiện của các smartphone màn hình gập mới như iPhone Ultra hay Galaxy Z Wide Fold đang khiến thị trường smartphone trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phía sau sự hào hứng đó, một thực tế ít được chú ý đang diễn ra: các dòng điện thoại cao cấp tiêu chuẩn đang dần bị giảm ưu tiên.

Trước đây, nhóm sản phẩm này thường mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán, phù hợp với đa số người dùng. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa các phiên bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đang ngày càng bị kéo giãn.

Một ví dụ rõ ràng là xu hướng phân tầng linh kiện. Theo nhiều thông tin rò rỉ, chuẩn lưu trữ UFS 5.0 có thể chỉ xuất hiện trên các mẫu cao cấp nhất như Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Trong khi đó, các phiên bản thấp hơn có thể chỉ sử dụng UFS 4.1 hoặc thậm chí UFS 4.0.

Sự khác biệt này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra trong sử dụng cơ bản nhưng về lâu dài, chúng ảnh hưởng đến tốc độ mở ứng dụng, xử lý đa nhiệm hay quay video 8K. Điều này khiến các mẫu “flagship tiêu chuẩn” dần chỉ còn cao cấp trên danh nghĩa.

Hiệu năng và công nghệ bị giữ lại cho dòng smartphone đắt tiền

Không chỉ Samsung, xu hướng phân cấp này còn xuất hiện ở nhiều hãng khác. Apple đang tối ưu chi phí trên dòng iPhone 18, khiến phiên bản tiêu chuẩn có nhiều điểm tương đồng với mẫu giá thấp hơn.

Tốc độ tăng trưởng của smartphone màn hình gập và smartphone màn hình phẳng.

Ở cấp độ linh kiện, Qualcomm cũng phát triển nhiều phiên bản chip cao cấp khác nhau, bản mạnh nhất chỉ dành cho các thiết bị đắt tiền nhất. Điều này đồng nghĩa cùng một thế hệ chip nhưng hiệu năng thực tế giữa các máy có thể chênh lệch đáng kể.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí linh kiện tăng cao. Việc “giữ lại” những công nghệ tốt nhất cho các mẫu Ultra hoặc Pro giúp các hãng kiểm soát giá bán khởi điểm. Tuy nhiên, điều này cũng khiến người dùng phải cân nhắc nhiều hơn nếu muốn có trải nghiệm đầy đủ.

Song song đó, thị trường điện thoại siêu cao cấp đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là phân khúc điện thoại màn hình gập. Các dự báo cho thấy nhóm thiết bị này có thể tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm vào 2026. Những sản phẩm như iPhone Ultra được đồn đoán có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) trong khi các thiết bị gập nhiều màn hình thậm chí có thể lên tới 2.900 USD (khoảng 76 triệu đồng).

Thực tế này cho thấy một điều rõ ràng: người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn nếu sản phẩm mang lại trải nghiệm khác biệt.

Nguy cơ biến mất của “flagship tiêu chuẩn”

Sự phát triển mạnh của điện thoại màn hình gập vô tình làm lộ ra một nghịch lý: người dùng không hề ngại chi tiền cho smartphone cao cấp, miễn là chúng đủ hấp dẫn. Điều này đặt ra câu hỏi về lý do tồn tại của các mẫu flagship tiêu chuẩn khi chúng ngày càng bị cắt giảm tính năng.

Trước đây, các mẫu flagship tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng: mang trải nghiệm cao cấp trong một thiết kế gọn nhẹ hơn, dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại cho thấy các hãng đang cố tình tạo khoảng cách giữa các dòng sản phẩm, nhằm thúc đẩy người dùng nâng cấp lên phiên bản đắt tiền hơn.

Hệ quả là nhiều người dùng bắt đầu mất hứng thú với các phiên bản tiêu chuẩn. Điều này đã phản ánh qua số lượng xuất xưởng giảm dần trong những năm gần đây. Nếu xu hướng này tiếp tục, khả năng các dòng sản phẩm này bị khai tử hoàn toàn không phải là điều xa vời.

Thực tế, thị trường từng chứng kiến nhiều dòng sản phẩm biến mất hoặc không đạt kỳ vọng như các phiên bản mini, Plus, FE hay Edge. Những thử nghiệm này cho thấy việc định vị sai phân khúc có thể khiến sản phẩm nhanh chóng bị đào thải.

Nếu các mẫu flagship tiêu chuẩn biến mất, thị trường có thể chỉ còn lại những thiết bị giá trên 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) như Pro hoặc Ultra. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ phải chi nhiều hơn để tiếp cận trải nghiệm cao cấp trong khi lựa chọn ở phân khúc trung gian ngày càng thu hẹp.