iPhone kỷ niệm 20 năm có thể dùng màn hình cong tràn bốn cạnh

iPhone thế hệ đầu ra mắt năm 2007. Do đó, Apple được dự đoán sẽ đặt tên cho thế hệ smartphone trình làng năm 2027 là iPhone 20, tương tự việc hãng từng bỏ qua thế hệ iPhone 9 và đặt tên mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm là iPhone X.

Theo Digital Chat Station, kênh từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của Apple trước đây, hãng đang hợp tác với Samsung phát triển một loại màn hình OLED với công nghệ đột phá cho iPhone 20.

Mô phỏng iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế cong bốn cạnh. Ảnh: Macrumors

Khác với kiểu màn hình cong trước đó của Samsung, Apple được cho là yêu cầu thiết kế với độ cong siêu nhỏ, giúp thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay, đồng thời tạo cảm giác vuốt từ cạnh màn hình tự nhiên hơn. Thiết kế mới giúp hạn chế tình trạng biến dạng hình ảnh ở cạnh và ngăn việc vô ý chạm nhầm vào màn hình, vốn là điểm yếu của các dòng điện thoại màn hình cong hiện nay.

Ngoài kiểu dáng thiết bị, Apple còn dự định loại bỏ lớp phân cực truyền thống trên tấm nền OLED bằng cách sử dụng công nghệ lọc màu trên lớp phủ COE với nhiều ưu điểm như in trực tiếp bộ lọc màu lên lớp đóng gói giúp giảm độ dày tổng thể của màn hình, loại bỏ lớp phim phân cực giúp ánh sáng thoát ra nhiều hơn, từ đó tăng độ sáng nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Bên cạnh đó, Apple cũng đang thử nghiệm lớp khuếch tán dạng miệng núi lửa để ánh sáng phân bổ đồng đều, giúp màn hình hiển thị rực rỡ và nhất quán ở mọi khu vực.

Theo Apple Insider, iPhone 20, được công bố năm 2027, được kỳ vọng là một thiết bị cao cấp làm hoàn toàn bằng kính và không có phần khuyết trên màn hình. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang hoài nghi liệu Apple có kịp hoàn thiện công nghệ Face ID dưới màn hình hay không. Một số cho rằng hãng sẽ đưa cảm biến Face ID ẩn xuống dưới, nhưng vẫn để lại một lỗ đục siêu nhỏ cho camera trước nếu công nghệ chưa đạt yêu cầu.

Trong khi đó, dự kiến vào tháng 9 năm nay, Apple sẽ trình làng mẫu điện thoại gập iPhone Ultra cùng với bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, còn bản tiêu chuẩn iPhone 18 và mẫu siêu mỏng iPhone Air 2 sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2027.