Mẫu iPhone cân bằng giữa giá và hiệu năng nhưng cần cân nhắc kỹ

Theo khảo sát của Counterpoint Research, iPhone 16 đã trở thành chiếc smartphone bán chạy nhất năm 2025 và có khả năng tiếp tục nằm trong danh sách những sản phẩm tốt nhất năm 2026. Với chip A18 mạnh mẽ, cấu hình ấn tượng và camera chất lượng, iPhone 16 là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một thiết bị bền bỉ mà không cần chi thêm cho iPhone 17.

iPhone 16 được bán với giá khoảng từ 19,99 triệu đồng.

Ra mắt vào cuối năm 2024, iPhone 16 hứa hẹn sẽ nhận được nhiều năm cập nhật phần mềm. Chẳng hạn, iPhone 11, ra mắt cuối năm 2019, vẫn có thể chạy iOS 26. Với khả năng hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone 16 có thể nhận được phần mềm mới trong ít nhất 5 năm tới.

Thiết kế hiện đại của iPhone 16, bao gồm phần khoét Dynamic Island và hai camera chính, cùng với các chế độ chụp ảnh mới và khả năng sạc không dây nhanh lên đến 22W, khiến nó trở thành một thiết bị khá hấp dẫn. Trong thực tế, sau một năm sử dụng, iPhone 16 trông vẫn khá mới. Nút điều khiển camera giúp việc chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn, và các phong cách ảnh mới cho phép tùy chỉnh hình ảnh trước và sau khi chụp, từ đó mang lại chất lượng ảnh tốt hơn.

Điện thoại đi kèm camera kép hoạt động ổn.

Về thời lượng pin, iPhone 16 có thể hoạt động liên tục lên đến 22 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ 128 GB có thể là một hạn chế trong năm 2026, đặc biệt nếu người dùng cần lưu trữ nhiều ứng dụng và dữ liệu. Dù vậy, nếu đang sử dụng một chiếc điện thoại 64 GB, việc nâng cấp lên 128 GB sẽ là một cải tiến đáng giá.

Với giao diện Liquid Glass và bản cập nhật iOS 27 dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất, iPhone 16 có thể trở nên tốt hơn nữa trong tương lai.

Nếu đang cân nhắc giữa iPhone 16 và iPhone 17, hãy lưu ý rằng iPhone 17 có giá cao hơn khoảng 4,4 triệu đồng, nhưng đi kèm với bộ nhớ 256 GB, chip A19 cải tiến, thời lượng pin lên đến 30 giờ và camera nâng cấp. Màn hình của iPhone 17 cũng lớn hơn và có nhiều tính năng mới, đặc biệt là Always On và ProMotion 120Hz. Tuy nhiên, nếu đang cần một iPhone có giá thành hấp dẫn hơn để tiết kiệm chi tiêu, iPhone 16 có thể trở thành lựa chọn hợp lý hơn.

Trong khi camera iPhone 16 tốt hơn iPhone 17e, điều này không xảy ra khi so với iPhone 17.

Đối với iPhone 17e, tuy có giá rẻ hơn iPhone 16 nhưng người dùng chỉ nên xem xét nếu không quan tâm đến công nghệ mới nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc iPhone đời mới nhất. Thiết bị này giữ thiết kế cũ và chỉ có một camera chính 48 MP, không khác biệt nhiều so với iPhone 16.

Tóm lại, iPhone 16 vẫn là một lựa chọn đáng giá cho năm 2026, đặc biệt nếu người dùng tìm kiếm một thiết bị bền bỉ và hiệu suất tốt mà không cần chi quá nhiều tiền.