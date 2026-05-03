“Bí ẩn” 16 vé trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 26-4, giải độc đắc (dãy số 360679) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 624586) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 212947) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 27-4, giải độc đắc (dãy số 688903) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 809522) "ở lại" Đồng Tháp.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 867614) trúng tại An Giang.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 28-4, giải độc đắc (dãy số 885692) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 339695) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 718994) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 29-4, giải độc đắc (dãy số 211604) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 537291) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 381546) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 561565) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 113144) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 744577) trúng tại Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 1-5, giải độc đắc (dãy số 405967) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 841570) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 100230) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 2-5, giải độc đắc (dãy số 859805) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 309079) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 023315) trúng tại Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Vé số Long An mở thưởng chiều 2-5, giải độc đắc (dãy số 874114) trúng tại Vĩnh Long.

Như vậy, tuần qua, duy nhất giải độc đắc của vé số Hậu Giang vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 16 vé.