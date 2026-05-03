Khung cảnh tiệm vàng khi giá vàng giảm sâu; xăng E10 sắp bán rộng rãi thay xăng khoáng

Doanh nghiệp sẵn sàng bán xăng E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5

Các doanh nghiệp cho biết hạ tầng đã sẵn sàng để phân phối xăng E10 trên toàn quốc. Dự kiến từ 15/5, PVOIL và Petrolimex sẽ triển khai bán loại xăng sinh học này trên phạm vi cả nước, sớm hơn lộ trình bắt buộc từ 1/6.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Hiện giá xăng E10 RON95 tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL và Petrolimex được niêm yết ở mức 23.190 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 560 đồng/lít và cao hơn xăng E5 RON92 570 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm 7.488-16.616 đồng/lít từ đỉnh

Trong thông cáo phát đi chiều 29/4, Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này có loại tăng hơn 10%. Dù vậy, giá xăng dầu ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều so một số nước trong khu vực có chung đường biên giới.

Chỉ trong vòng hai tháng, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tới 17 lần với mức biến động chưa từng có. Đáng chú ý, giá xăng dầu đã giảm mạnh 7.488-16.616 đồng/lít từ đỉnh.

Giá vàng giảm sâu, người dân Hà Nội xếp hàng 'bắt đáy’, người bán vắng bóng

Giá vàng liên tục điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng đã kích thích lực mua quay trở lại, nhiều người tranh thủ “bắt đáy”. Trong khi đó, nguồn cung vẫn hạn chế khi số người bán ra không đáng kể.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy), khoảng 9h sáng 29/4, hàng trăm người dân đã có mặt, ngồi chờ đến lượt giao dịch. Dù không còn cảnh chen chúc như thời điểm giá tăng nóng, khách vẫn phải chờ khoảng 10-15 phút. Với các đơn mua số lượng nhỏ, khách có thể nhận vàng ngay.

Trong khi đó, cách đó không xa, cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải vắng hơn. Khách đến gần như được phục vụ ngay, hầu như không phải chờ

Cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đông đúc hơn các cửa hàng khác.

Giá vàng lập đỉnh, nhu cầu vàng của Việt Nam thấp nhất khu vực

Trong khi nhiều thị trường châu Á đổ xô tích trữ vàng, nhu cầu tại Việt Nam lại xuống mức thấp nhất khu vực. Giá cao và nguồn cung hạn chế khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng nhẫn thay vì vàng miếng.

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý I/2026 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, Việt Nam ghi nhận mức đầu tư vàng giảm mạnh nhất khu vực ASEAN, giảm 24% so với cùng kỳ xuống còn 9 tấn, dù vẫn tăng 31% so với quý cuối năm ngoái. Tổng nhu cầu vàng ở mức tương đối thấp phản ánh tác động của giá vàng cao kỷ lục.

Trung Quốc chi 341 triệu USD bao mua gần như toàn bộ tôm hùm của Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 1,07 tỷ USD trong quý I/2026, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025.

3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập tới 341,6 triệu USD, tương đương 98,9% tổng lượng tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam. Loại hải sản cao cấp này xuất khẩu sang thị trường tỷ dân tiếp tục tăng mạnh.

Ba quốc gia ồ ạt gom mua một loại hạt của Việt Nam

Trong bối cảnh sản lượng hạt tiêu của Việt Nam sụt giảm mạnh, Thái Lan, Ai Cập và Pakistan là ba quốc gia bất ngờ gom mua lượng lớn một loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam suốt 3 tháng đầu năm.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), với nguồn cung không dồi dào, nên giá tiêu dự kiến sẽ vẫn duy trì mức cao trong trung và dài hạn.

Còn trong ngắn hạn, giá hạt tiêu nội địa tiếp tục xu hướng giảm so với mức đỉnh 150.000 đồng/kg do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới. Dự kiến, vụ thu hoạch tiêu của Việt Nam sẽ kết thúc vào cuối tháng 4, do đó giá tiêu nội địa vẫn duy trì quanh mức 140.000 đồng/kg.