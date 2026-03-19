Clip của anh tài xế, lời xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang và cách ứng xử của Grab

Câu chuyện này, theo tôi, không đơn thuần là một vụ cự cãi vì chuyện chọn lộ trình hay thái độ phục vụ - vốn là những mẩu chuyện vụn vặt thường thấy trên các chuyến xe công nghệ tại các đô thị ở Việt Nam. Nó phơi bày những khoảng tối pháp lý về quyền riêng tư, quyền hình ảnh trong kỷ nguyên số và cả sự đối nghịch cay đắng giữa vị thế của một người lao động với những người trả tiền dịch vụ.

Sự việc bắt đầu từ một tình huống hết sức đời thường: Một chuyến xe, một lộ trình và những bất đồng về cách di chuyển. Thế nhưng, thay vì một cuộc trao đổi văn minh, những gì được ghi lại từ góc máy dashcam (camera hành trình) đặt trong xe là hình ảnh một vị khách với thái độ của một người không còn bình tĩnh, liên tục gay gắt, thậm chí có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, mang tính hăm dọa đối với người tài xế đang cố gắng tuân thủ định vị của ứng dụng.

Điều đáng nói là ở thời điểm trích xuất và công khai clip, người tài xế hoàn toàn không biết vị khách đang lấn lướt mình là một nhạc sĩ nổi tiếng. Chính sự "không biết" này là bằng chứng khách quan nhất cho thấy anh ta không hề có ý định "dựa hơi" hay hạ bệ một thần tượng; anh ta chỉ đơn giản là đang đi tìm một "nhân chứng số" cho sự uất ức của mình trước một vị khách lạ mặt hung hăng.

Hành động tung clip lên mạng, vì thế, mang đậm màu sắc của một phản ứng tự vệ thời kỹ thuật số. Đối mặt với sự hung hăng một cách vô lý của khách hàng, mạng xã hội và những bằng chứng số hóa vô tình trở thành điểm tựa để anh này tự bảo vệ chính mình.

Hình ảnh trong đoạn clip gây xôn xao dư luận do người tài xế xe công nghệ Grab đưa lên mạng, trong đó nhạc sĩ Minh Khang đã có những lời lẽ thiếu kiểm soát do đã sử dụng đồ uống có cồn. Ảnh cắt từ clip

Cũng phải hiểu, thực tế tại Việt Nam, việc người dân đăng tải clip lên mạng xã hội để tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật hay lệch chuẩn đạo đức đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chúng ta đã chứng kiến không ít trường hợp từ vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng cho đến các vụ hành hung được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời nhờ chính những bằng chứng "sống" này.

Khi niềm tin vào các quy trình khiếu nại nội bộ của các ứng dụng gọi xe đôi khi còn xa vời hoặc chậm chạp, người lao động có xu hướng tìm đến "cộng đồng mạng" như một kênh trung gian để đòi lại sự công bằng. Hành vi của anh tài xế, xét trong bối cảnh này, không chỉ là sự giải tỏa bức xúc cá nhân mà còn là nỗ lực tìm kiếm sự giám sát của dư luận đối với một hành vi sai trái mà anh tin rằng cần phải được phơi bày.

Nhưng đằng sau đó là một câu hỏi pháp lý hóc búa: Liệu một tài xế có quyền “bêu” hình ảnh khách hàng từ camera trong xe? Để trả lời, hãy nhìn sang những quốc gia có hệ thống pháp luật phát triển như Mỹ. Một trong những nguyên tắc đặt ra trong thời đại số tạm gọi là "kỳ vọng về sự riêng tư".

Khi bước chân lên một phương tiện dịch vụ công cộng, bạn không thể kỳ vọng sự riêng tư tuyệt đối như trong phòng ngủ nhà mình. Đặc biệt, khi một cá nhân thực hiện hành vi hăm dọa, hành vi đó có thể trở thành một "tin tức", làm giảm đi quyền bảo mật hình ảnh của chính họ. Việc tài xế sử dụng dữ liệu từ camera an ninh để tố cáo sự hung hăng của khách, xét dưới góc độ tự vệ, thường được bảo vệ như một phần của quyền tự do ngôn luận và giám sát cộng đồng.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ranh giới này vẫn còn mập mờ giữa quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân (Điều 32 Bộ luật Dân sự) và quyền được công khai hành vi được cho là có vi phạm. Cái giá của sự tự vệ này lại quá chát cho người lao động.

Grab - đơn vị đứng giữa - đã chọn cách xử lý nhanh gọn và lạnh lùng nhất: Khóa vĩnh viễn tài khoản của người tài xế với lý do vi phạm quy định về bảo mật thông tin khách hàng, trong khi chưa có bất kỳ chế tài tương xứng nào dành cho vị khách đã có thái độ hăm dọa tài xế của mình.

Cách hành xử này bị dư luận đánh giá là bất công, khi họ sẵn sàng hy sinh “đối tác” (cách nền tảng gọi các tài xế cũng nhằm để tránh nhiều ràng buộc pháp lý) để xoa dịu người thụ hưởng dịch vụ, phản ánh một tư duy quản trị ưu tiên lợi ích kinh tế hơn là sự thấu đáo, nhân văn, sự quả cảm và tính minh bạch. Trong cuộc chơi này, "đối tác" chỉ là một mỹ từ pháp lý để các nền tảng rũ bỏ trách nhiệm. Khi sự cố xảy ra, thuật toán chỉ biết quét qua các điều khoản bảo mật khô khốc mà lờ đi quyền được bảo vệ phẩm giá con người.

Tác giả bài viết, nhà báo Trần Anh Tú. Ảnh: DV

Sự bất công ấy càng rõ nét hơn khi nhìn vào cách ứng xử hậu sự việc của vị nhạc sĩ - người đã hăm dọa tài xế. Một lời xin lỗi đã được đưa ra sau khi bão dư luận nổi lên, nhưng đó dường như chỉ là nỗ lực cứu vãn hình ảnh cá nhân. Bởi lẽ, sau lời xin lỗi ấy, người ta không thấy ông này có động thái nào để tác động đến phía Grab nhằm gỡ bỏ lệnh trừng phạt cho người tài xế - người đã mất đi một phần sinh kế chỉ vì cuộc cãi vã hay nói đúng hơn là những câu mắng xối xả của ông chứ không có những lời lẽ bất kính nào từ miệng tài xế.

Liệu một lời xin lỗi trên Facebook có đủ để bù đắp những bất công ông này gây ra? Việc vị nhạc sĩ “bỏ qua” quyền lợi của anh tài xế khắc họa một khoảng cách vị thế xa xăm: Nơi người có tên tuổi có thể dùng lời xin lỗi để "xong chuyện", còn người lao động thì phải gánh chịu hậu quả mất nơi kiếm cơm và còn bị thêm nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

Vậy nên, cái gọi là bài học rút ra từ câu chuyện này không chỉ dừng lại ở cách chúng ta ứng xử ở không gian chung, mà còn là lời cảnh báo về sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý về quyền hình ảnh và quyền tố cáo trong kỷ nguyên số. Không thể mãi để các nền tảng công nghệ tự đặt ra "luật chơi" riêng và thực thi nó một cách phiến diện chỉ để bảo vệ "trải nghiệm khách hàng" một cách máy móc. Pháp luật cần làm rõ ranh giới giữa hành vi xâm phạm đời tư và quyền được ghi hình cái xấu để tự bảo vệ.

Đừng để công nghệ và sự lạnh lùng của những dòng mã code biến chúng ta thành những thực thể chực chờ hạ nhục nhau. Sự tử tế công cộng không chỉ nằm ở việc tuân thủ pháp luật, mà còn nằm ở khả năng kiềm chế cái tôi và sự bao dung sau những va chạm. Một xã hội văn minh không phải là nơi mà ai nắm giữ "quyền lực mạng" hay "vị thế xã hội" sẽ là người thắng cuộc, mà phải là nơi mọi người, từ nhạc sĩ nổi tiếng đến người lái xe taxi, đều được đối xử bằng sự công bằng và nhận được tôn trọng tối thiểu.

Nếu chúng ta tiếp tục để những khoảng trống pháp lý dẫn dắt, cái giá phải trả không chỉ là một tài khoản bị khóa, mà là sự rạn nứt sâu sắc trong niềm tin về công lý và tình người giữa nhịp sống đầy rẫy camera đang âm thầm quan sát mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi ngóc ngách đều có mắt camera, nhưng dường như đôi mắt của sự thấu cảm lại đang nhắm lại. Pháp luật có thể có kẽ hở, nhưng sự tử tế giữa người với người không nên có khoảng trống.