Giá xăng dầu hôm nay 2/5: Dầu thế giới giảm mạnh, trong nước ở mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối tuần giảm mạnh. Giá dầu Brent về dưới 110 USD/thùng, còn giá dầu WTI xuống mức 101 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, kết thúc phiên giao dịch này, giá dầu Brent chốt ở mức 108,2 USD/thùng, giảm 2,02% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI chốt phiên ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 2,98% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran thông tin Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới nhất với Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan vào thứ Năm, một động thái trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran.

Tuy hạ nhiệt trong phiên cuối tuần nhưng giá của cả hai loại dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng tới 2,95% trong tuần. Cả hai loại dầu chuẩn này cũng có tháng tăng giá thứ tư liên tiếp.

Kể từ khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran (bắt đầu từ ngày 28/2), giá dầu Brent đã tăng gấp đôi, còn giá dầu WTI tăng khoảng 90%.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (2/5) được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh so với mức đỉnh. Đơn cử, tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, hiện giá dầu diesel đã giảm gần 37,1%, tương đương giảm gần 16.616 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4, nay đã giảm 10.089 đồng/lít (tức giảm 29,81%). Giá xăng E5 RON92 cũng hạ 7.488 đồng/lít (giảm 24,87%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Cụ thể, giá xăng RON95-III ở Việt Nam chỉ ở mức 23.751 đồng/lít. Trong khi tại Thái Lan và Campuchia dù được Chính phủ trợ giá vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.613 đồng/lít và 33.859 đồng/lít; tại Lào xăng có giá 45.616 đồng/lít và ở Trung Quốc giá xăng là 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Giá dầu tại Thái Lan là 32.779 đồng/lít; Campuchia ở mức 37.146 đồng/lít; Lào là 52.208 đồng/lít; còn Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu diesel ở mức 28.172 đồng/lít.