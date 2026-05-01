Giá xăng dầu hôm nay 1/5 mới nhất: Giá dầu tăng tiếp khi cuộc chiến Mỹ - Iran vẫn bế tắc

Giá dầu thế giới hôm nay

Lúc 17 giờ ngày 1/5, theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 đã tăng 1,13 USD/thùng, tương đương mức tăng 1%, lên 111,53 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tăng 0,58 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên 105,65 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu Brent đang trên đà tăng 5,8% trong tuần, dầu WTI dự kiến ​​sẽ kết thúc tuần với mức tăng 11,8%.

Giá dầu thế giới vẫn ở mức cao do các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc. Tổng thống Trump tuyên bố vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran, cho rằng biện pháp này đang phát huy hiệu quả với nền kinh tế của Tehran.

"Nền kinh tế của họ đang sụp đổ, lệnh phong tỏa đang mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Nền kinh tế của họ là một thảm họa, vì vậy chúng ta hãy chờ xem họ trụ được bao lâu", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 30/4.

Trong khi đó, giá xăng tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ cũng đang tăng mạnh, giá bán lẻ tại California tăng lên trên 6 USD mỗi gallon (khoảng 1,59 USD mỗi lít). Điều này đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

"Giá xăng sẽ giảm thôi. Ngay khi chiến sự kết thúc, giá sẽ lao dốc không phanh", ông Trump nói.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 30/4 ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã phải chịu thất bại "đáng xấu hổ", đồng thời bác bỏ cảnh báo từ Tổng thống Trump rằng lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ nhằm trừng phạt kinh tế nước này có thể kéo dài nhiều tháng.

Ông dự báo về một tương lai tươi sáng cho vùng Vịnh khi không có Mỹ, khẳng định bất kỳ nước nào can thiệp vào khu vực từ bên ngoài đều sẽ "không có chỗ đứng tại đây, ngoại trừ dưới đáy biển".

Iran cho hay họ sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này. Hiện chưa rõ Iran còn trụ được bao lâu trước khi hết chỗ chứa dầu và buộc phải cắt giảm sản lượng.

Các nhà giao dịch đang lo ngại khả năng Mỹ - Iran nối lại hoạt động quân sự và eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa lâu dài khi các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc. Mỹ muốn thảo luận về điều mà họ cho là chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi Iran yêu cầu quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

“Triển vọng đạt được giải pháp trong ngắn hạn cho cuộc xung đột tại Iran hoặc mở lại eo biển Hormuz vẫn rất mờ mịt”, nhà phân tích Tony Sycamore của IG nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Vào lúc 18 giờ ngày 1/5, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III có giá 23.190 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành chiều 29/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý (giá xăng E5 RON92 đang thấp hơn RON95-III 1.125 đồng/lít) để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh chiều 29/4, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.