Thưởng cho nhân viên vì… bán công ty

Ông Graham Walker. Ảnh: Fibrebond

Quyết định này biến ông Graham Walker, cựu CEO Công ty Fibrebond, trở thành “ông già Noel” ngoài đời thực khi phân bổ tổng cộng 240 triệu USD (6.309 tỷ VNĐ) tiền thưởng cho người lao động. Fibrebond được thành lập năm 1982 bởi ông Claud Walker, cha của Graham Walker, từng suýt sụp đổ sau vụ cháy nhà máy năm 1998.

Ông Walker đã bán Fibrebond cho Công ty Eaton với giá 1,7 tỉ USD (44.694 tỷ VNĐ). Trong thỏa thuận hoàn tất đầu năm nay, khoản tiền thưởng được chi trả nhiều lần trong vòng 5 năm cho 540 nhân viên toàn thời gian, ngay cả khi họ không sở hữu cổ phần. Trung bình mỗi người nhận khoảng 443.000 USD (hơn 11 tỷ VNĐ) trong đó các nhân viên gắn bó lâu năm được nhận nhiều hơn.

Tháng 6, các nhân viên bắt đầu nhận phong bì niêm phong ghi rõ số tiền dành riêng cho từng cá nhân. Bà Lesia Key, 51 tuổi, làm việc tại Fibrebond từ năm 1995, đã dùng khoản thưởng để trả hết nợ nhà và mở một cửa hàng quần áo. “Trước đây chúng tôi sống cầm chừng qua từng kỳ lương. Giờ tôi mới thực sự có thể sống”, bà nói. Một số nhân viên khác dùng tiền để trả nợ, mua xe, lo học phí hoặc tăng tiết kiệm hưu trí.