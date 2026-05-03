Sầu riêng ‘rẻ như bèo’ bán đầy vỉa hè

Tại Cần Thơ, một đoạn đường Nguyễn Văn Cừ vài trăm mét có hàng chục điểm bán sầu riêng giá rẻ, mua nguyên trái giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, loại đã tách vỏ (cơm) cũng chỉ 160.000 đồng/kg. Theo các nhà vườn, thương lái vào vườn mua giá quá thấp, lại đến ngày thu hoạch không thể không thu hoạch, nên phải cắt đem ra đường bán lẻ mong gỡ được chút nào hay chút đó, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ nhiều khách du lịch đi qua để bán.

"Mấy ngày nghỉ lễ, nhiều khách du lịch đi qua đây mình bán có thể được 50.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua có 30.000 đồng/kg, mà đây là loại đẹp, chứ loại không đẹp thương lái mua chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg, năm nay coi như thất thu", bà Nguyễn Thị Muội (xã Phong Điền, Cần Thơ) cho hay.

Theo nhiều nhà vườn, sầu riêng vào vụ nhưng khó xuất khẩu, đặc biệt ở khâu kiểm nghiệm các chỉ tiêu như cadimi và chất vàng O. Nhiều doanh nghiệp tạm ngưng thu mua, giá giảm.

"Khó đi xuất khẩu được nên các kho không ăn hàng, thương lái không đến, sầu chín rụng, tôi bán trước được 30.000/kg, bà con bán sau chỉ có 23.000-28.000 đồng/kg tùy loại thôi” - chị Phan Thị Đầm (xã Phong Điền, Cần Thơ) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vinh (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, tại địa phương nhiều nhà vườn sầu riêng đang vào thu hoạch, giá bán tại vườn bình quân khoảng trên 30.000 đồng/kg, thậm chí bán xô chưa tới 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng sầu riêng không có lãi. Hiện thương lái ít khi đặt cọc trước, cẩn trọng do giá cả không ổn định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho biết, năm 2025, Vĩnh Long có diện tích sầu riêng hơn 8.140ha. Diện tích trồng mới tăng nhanh và tự phát, dẫn đến rủi ro về năng suất và chất lượng. Nông dân còn nhiều lúng túng trong việc quản lý kim loại nặng (Cadimi) từ đất, phân bón đến các chất làm đẹp trái như vàng O.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho rằng, chuỗi liên kết tiêu thụ lỏng lẻo nên xảy ra tình trạng "tranh mua, tranh bán", "bẻ cọc", bỏ hợp đồng khi giá biến động, hàng hoá khó qua cửa khẩu. Ngoài ra, chế biến sâu còn hạn chế, chủ yếu vẫn là xuất khẩu trái, cấp đông đơn giản, chưa đa dạng hóa được sản phẩm để giảm áp lực tiêu thụ lúc chính vụ.