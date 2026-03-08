Giá xăng tăng mạnh vì xung đột Trung Đông, tài xế xe công nghệ "gồng mình" chạy thêm giờ bù chi phí

Từ 15 giờ ngày hôm qua 7/3, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục từ 3.700 đến hơn 8.400 đồng/ lít, tuỳ loại.

Tính trong 2 lần tăng giá liên tiếp các ngày 5/3 đến 7/3, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng rất mạnh, trong đó xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 5.703 đồng/ lít; xăng RON95-III tăng tổng cộng gần 6.900 đồng/ lít; dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/ lít; dầu hoả tăng 15.632 đồng/ lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng tổng cộng 5.600 đồng/ kg.

Giá xăng tăng, tài xế xe công nghệ nói gì?

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Vũ Văn Huy, tài xế chạy xe công nghệ tại Hà Nội, cho biết mỗi ngày anh di chuyển khoảng 120 - 150 km để đón khách. Với mức tiêu hao nhiên liệu hiện nay, chi phí xăng có thể chiếm phần lớn trong tổng chi phí vận hành.

“Chỉ cần giá xăng tăng vài nghìn đồng mỗi lít là tiền xăng mỗi ngày đã tăng thêm vài chục nghìn đồng. Nếu chạy cả tháng thì con số này không nhỏ,” anh Hùng nói.

Giá xăng tăng ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế.

Theo đó, khi giá xăng tăng nhưng giá cước chuyến xe không thay đổi tương ứng, phần chênh lệch chi phí sẽ trực tiếp làm giảm thu nhập thực tế của người lái.

Trong bối cảnh này, một số tài xế cho biết họ buộc phải tăng thời gian làm việc trong ngày để đảm bảo mức thu nhập như trước.

Trên thực tế, giá cước của xe công nghệ thường được xác định theo cơ chế giá linh hoạt dựa trên thuật toán của nền tảng. Mức giá có thể thay đổi theo nhiều yếu tố như thời điểm, khu vực, nhu cầu đi lại hoặc số lượng xe sẵn có.

Điều này khiến giá chuyến xe đôi khi tăng cao vào giờ cao điểm hoặc khi nhu cầu di chuyển tăng mạnh, ngay cả khi chi phí nhiên liệu không thay đổi.

Tuy nhiên chi phí xăng dầu vẫn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới bài toán giá cước và thu nhập của tài xế.

Anh Dương Minh, tài xế có nhiều năm lái taxi tại Hà Nội chia sẻ rằng khi xăng dầu tăng giá mạnh, các nền tảng gọi xe nên có cơ chế điều chỉnh giá cước hoặc hỗ trợ nhất định cho tài xế.

"Nếu giá xăng tăng liên tục mà giá chuyến xe giữ nguyên thì chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi mong nền tảng có thể điều chỉnh giá hoặc có chính sách hỗ trợ trong những giai đoạn chi phí tăng cao", anh Minh nói.

Tuy nhiên, nếu tăng giá cước quá mạnh có thể khiến lượng khách giảm, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu.

Trong khi theo quy định pháp luật, việc điều chỉnh giá cước dịch vụ vận tải phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch và công khai.

Chiều tối 7/3 sau khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng mạnh, PV Dân Việt đặt câu hỏi với một hãng ứng dụng gọi xe công nghệ trong nước rằng liệu hãng có lộ trình thay đổi giá cước thời điểm này hay không thì nhận được câu trả lời là "chưa chốt phương án và dự kiến sẽ có thông báo vào thứ Tư tuần sau (ngày 11/3)".

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định đơn vị kinh doanh vận tải hoặc nền tảng kết nối phải cung cấp thông tin giá dịch vụ cho hành khách trước khi chuyến đi được thực hiện.

Một tài xế cho rằng giá xăng tăng, các nền tảng gọi xe nên có cơ chế điều chỉnh giá cước hoặc hỗ trợ nhất định cho tài xế.

Đối với dịch vụ xe công nghệ, giá chuyến đi phải được hiển thị trên ứng dụng để khách hàng biết và lựa chọn trước khi đặt xe.

Ngoài ra, Luật Giá 2023 cũng yêu cầu tổ chức kinh doanh dịch vụ thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch về giá và không được lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Do đó, nếu chi phí nhiên liệu tăng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh biểu giá nhưng phải thông báo rõ ràng cho người sử dụng dịch vụ.

Giá xăng tăng đặt ra bài toán cân bằng giữa lợi ích của tài xế và khả năng chi trả của khách hàng. Nếu giá cước không thay đổi, thu nhập tài xế bị ảnh hưởng; nhưng nếu tăng quá cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể giảm.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng gọi xe cần có cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn, đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ tài xế khi chi phí nhiên liệu biến động mạnh.