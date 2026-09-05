Bắt đầu bán 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2027: Những ai được giảm giá?

Theo kế hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành Đường sắt tổ chức chạy tàu từ ngày 23/1 đến 25/2/2027, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Trong thời gian này, ngành Đường sắt dự kiến vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số hơn 800 toa xe.

Đáng chú ý, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm từ 10% đến 20% giá vé trong thời gian vận tải Tết.

Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%, tùy theo số lượng người, thời gian mua vé và lịch trình.

Ngay từ sáng sớm 5/9, điểm bán vé tại ga Sài Gòn đã thu hút đông đảo người dân đến mua vé Tết. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Với hành khách mua vé khứ hồi, ngành Đường sắt áp dụng mức giảm 5% giá vé lượt về.

Ngoài ra, hành khách mua vé xa ngày từ 10 ngày trở lên, có cự ly trên 900 km, được hưởng mức giảm từ 5% đến 20% đối với một số đoàn tàu và thời gian chạy tàu theo quy định.

Cụ thể, chính sách giảm giá được áp dụng cho chiều chẵn trước Tết từ ngày 22/1 đến 30/1/2027 và chiều chẵn sau Tết từ ngày 9/2 đến 25/2/2027.

Đối với chiều lẻ, thời gian áp dụng trước Tết từ ngày 22/1 đến 6/2/2027 và sau Tết từ ngày 15/2 đến 25/2/2027.

Ngành Đường sắt cũng giảm từ 3% đến 5% giá vé cho hành khách mua vé các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy ngày 29, 30/1 và 3, 4/2/2027; các đoàn tàu Thống Nhất số lẻ chạy ngày 9, 10, 15, 16 và 17/2/2027.

Đối với một số tàu khu đoạn như SE22, SE26, SE30, SNT2 chạy ngày 29, 30/1 và 4/2/2027; SE21, SE25, SE29, SNT1 chạy ngày 9, 15, 16 và 17/2/2027, hành khách được giảm 3% giá vé.

Tàu SPT2 chạy ngày 30, 31/1/2027 và SPT1 chạy ngày 6, 15, 16, 17/2/2027 được giảm 5% giá vé.

Khách hàng chỉ được hưởng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất, không áp dụng cộng dồn nhiều chính sách.

Chạy thường xuyên 9 đôi tàu Thống Nhất

Trong dịp Tết, ngành Đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách Thống Nhất gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 và SE23/SE24.

Những hành khách mua vé đầu tiên được hướng dẫn tại ga Sài Gòn. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Ngoài ra, ngành Đường sắt chạy tăng cường 2 đôi tàu TN3/4 và TN5/6 trên tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại.

Đối với tàu khách khu đoạn, có 11 đôi tàu chạy hàng ngày trên các tuyến.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại có đôi PL1/PL2; Hà Nội - Vinh và ngược lại có đôi NA1/NA2.

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại có 2 đôi SE17/SE18 và SE19/SE20; Thọ Lộc - Huế và ngược lại có đôi HQ1/HQ2.

Tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại có 2 đôi HĐ1/HĐ2 và HĐ3/HĐ4; Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại có đôi SE22/SE21.

Các tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết lần lượt có các đôi SE29/SE30, SNT2/SNT1 và SPT2/SPT1.

Ngành Đường sắt cũng chạy tăng cường một số tàu khu đoạn, gồm 2 đôi Sài Gòn - Vinh và ngược lại là SE13/SE14, SE15/SE16; một đôi Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại là SE25/SE26.

Tuyến Nha Trang - Sài Gòn được chạy thêm 0,5 đôi, gồm tàu SNT12 trong giai đoạn trước Tết và SNT11 trong giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 đến 8/2/2027, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 3 Tết Đinh Mùi, căn cứ nhu cầu đi lại thực tế, ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khu đoạn như Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Tam Kỳ, Sài Gòn - Diêu Trì, Sài Gòn - Nha Trang, Hà Nội - Vinh và ngược lại, phục vụ nhu cầu du xuân của người dân.

Mỗi khách được đặt tối đa 20 vé

Trong dịp vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Ngành Đường sắt tiếp tục áp dụng các chương trình giảm giá thường xuyên đối với nhiều nhóm hành khách như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, sinh viên và hành khách có thẻ khách hàng.

Người dân chờ mua vé tại ga Sài Gòn sáng 5/9. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Mỗi vé người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí. Từ trẻ em thứ hai dưới 6 tuổi, hành khách phải mua vé trẻ em theo quy định.

Hành khách có thể mua vé tại website của ngành Đường sắt gồm dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn và giare.vetau.vn.

Ngoài ra, vé được bán trực tiếp tại các nhà ga, đại lý và điểm bán vé chính thức; qua các ứng dụng, ví điện tử như MoMo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng và app bán vé tàu trên thiết bị di động.

Hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài bán vé Ga Sài Gòn 1900 1520 và Ga Hà Nội 1900 0109.

Để mua vé giảm giá, hành khách nên mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh chính thức để tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng quy định.

Hành khách có thể kiểm tra vé điện tử bằng cách truy cập website dsvn.vn, chọn mục “KIỂM TRA VÉ”, sau đó nhập mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu và số giấy tờ cá nhân ghi trên vé.

Lưu ý khi đổi, trả vé

Trong các ngày cao điểm vận tải Tết, mức phí trả vé là 30% giá vé.

Mức phí này áp dụng với tàu số chẵn từ ngày 29/1 đến 8/2/2027; tàu số lẻ từ ngày 9 đến 17/2/2027.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc thù trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại cũng được áp dụng mức phí 30% trong các khoảng thời gian cao điểm theo quy định của ngành Đường sắt.

Với vé cá nhân, hành khách phải thực hiện trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên vé ít nhất 24 giờ. Vé tập thể phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 48 giờ trong thời gian cao điểm.

Ngoài thời gian cao điểm, vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên chịu phí 5% giá vé; không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Đối với trả vé cá nhân, trả trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên chịu phí 10%, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ chịu phí 20%; dưới 4 giờ không được trả vé.

Vé tập thể trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên chịu phí 10%, từ 24 giờ đến dưới 72 giờ chịu phí 20%; dưới 24 giờ không được trả vé.