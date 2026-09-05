Lộ diện 2 kịch bản lạm phát 2026, cấm găm hàng và thổi giá từ xăng dầu đến sách giáo khoa

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, công tác quản lý, điều hành giá trong 8 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, thách thức. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không đồng đều; lạm phát, căng thẳng thương mại và điều kiện tài chính quốc tế diễn biến phức tạp.

Xung đột tại Trung Đông, gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và các chính sách thuế mới của Hoa Kỳ làm gia tăng giá năng lượng, chi phí vận tải, sản xuất và bất định đối với thương mại, đầu tư toàn cầu.

Trong nước, từ tháng 3, giá năng lượng tăng, vận tải logistics gián đoạn và chi phí đầu vào cao đã tác động đến giá và nguồn cung các nhóm hàng thiết yếu.

Từ nửa cuối tháng 6, nguồn cung và giá xăng dầu ổn định hơn, góp phần hạ nhiệt giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, nhất là nhóm giao thông.

Phó Thủ tướng nêu rõ, những tháng còn lại của năm, kinh tế thế giới tiếp tục chịu nhiều tác động bất lợi, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả và gây áp lực lên lạm phát. Bên cạnh tác động từ bên ngoài, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy các dự án, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, sẽ làm tăng nhu cầu về điện, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và các nguyên vật liệu đầu vào.

Về nhiệm vụ, giải pháp điều hành những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa phải thực hiện tốt việc kiểm soát lạm phát. Qua đó, ổn định kinh tế vĩ mô, bởi "ổn định kinh tế vĩ mô thì chúng ta mới có thể tăng trưởng nhanh và bền vững".

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện tốt việc kiểm soát giá - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Cho rằng dư địa về CPI trong những tháng còn lại của năm gần như không còn, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện tốt việc kiểm soát giá.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI, tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm. Chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành giá phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân.

Cùng với đó, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu những mặt hàng hiện nay phụ thuộc vào giá thế giới, từ đó xây dựng các chính sách cần thiết để hỗ trợ người dân.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu.

Đồng thời, điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực ưu tiên. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường ngoại hối, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường.

Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới. Điều hành giá thị trường xăng dầu trong nước bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, điều hành giá theo các nghị định và Nghị quyết số 36 ngày 6/3/2026 của Chính phủ.

Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Chủ trì điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống. Chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả. Chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây biến động giá bất thường.

Theo dõi, quản lý giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp; chủ động tham mưu các giải pháp ổn định nguồn cung và giá cả. Phối hợp với Bộ Công Thương điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản chiến lược.

Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng. Chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng, xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá vật liệu xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics; kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh. Bảo đảm đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân với giá hợp lý. Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kê khai giá, niêm yết giá thuốc, vật tư y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi diễn biến giá các dịch vụ lưu trú, du lịch, lữ hành tại các địa bàn trọng điểm du lịch; phối hợp với các địa phương kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ và mùa du lịch cao điểm. Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch nhằm ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo cung ứng đủ sách giáo khoa để phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận, mua sách với giá không cao hơn giá niêm yết in trên bìa. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bán cao hơn giá niêm yết.