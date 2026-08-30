Lời khai chủ hàng gom hơn 1,7 tấn chân gà đựng trong 80 bao tải dứa

Ngày 29/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 kiểm tra phát hiện 1.760 kg chân gà đã qua chế biến tại phường Móng Cái 2. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 9/8, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 14C - 396.43 tại khu vực khu phố Bắc (phường Móng Cái 2) đang vận chuyển hàng hoá thực phẩm nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hơn 1.760kg chân gà đã qua chế biến, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ được đựng trong 80 bao tải dứa. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô đang vận chuyển 80 bao tải dứa. Bên trong mỗi bao tải chứa chân gà đã qua chế biến, với tổng số lượng khoảng 1.760kg. Toàn bộ số hàng hóa này do Giang Văn Tuấn (SN 1994, trú tại khu phố Bắc, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) là chủ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, Giang Văn Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Tài xế khai nhận, toàn bộ số hàng thực phẩm trên được mua nhằm mục đích bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Vụ việc đã được đã được cơ quan công an bàn giao cho Đội QLTT số 4 xử lý theo quy định.