Sầu riêng đắt nhất thế giới 1,2 tỷ đồng/quả có gì đặc biệt?

Theo Reuters, trái sầu riêng đắt nhất thế giới được bán đấu giá trong sự kiện “Vua sầu riêng” tại Thái Lan. (Ảnh: VCG)

Trái sầu riêng đắt đỏ này thuộc giống Kanyao, đặc trưng của vùng Nonthaburi (Thái Lan). (Ảnh: VCG)

Thái Lan trồng hơn 300 giống sầu riêng, nhưng loại đắt nhất được trồng ở tỉnh Nonthaburi. Chúng được biết đến với tên gọi sầu riêng Nont. (Ảnh: VCG)

Đây là loại sầu riêng cao cấp nhất ở Thái Lan và thường được dùng làm quà biếu. Trong số các loại sầu riêng Nont, có hai loại nổi bật: loại đắt nhất, sầu riêng Kanyao và loại có giá cả phải chăng hơn một chút là sầu riêng Mon Thong. (Ảnh: Dutatv)

Theo CGTN, một trái sầu riêng thông thường tại Thái Lan giá khoảng 500 baht (16 USD hay hơn 400.000 đồng). Tuy nhiên, một trái sầu riêng Kanyao giá khoảng 638 USD (tương đương hơn 16 triệu đồng). (Ảnh: Yearofthedurian)

Theo Business Insider, sầu riêng đến từ tỉnh Nonthaburi nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ và kết cấu dạng kem mịn, trong khi những loại sầu riêng khác có mùi nồng và nhiều nước hơn. (Ảnh: Yearofthedurian)

Sầu riêng Nonthaburi có hương vị riêng biệt là do môi trường của Nonthaburi và phương pháp canh tác của nông dân nơi đây. (Ảnh: Yearofthedurian)

Tỉnh Nonthaburi là trung tâm trồng sầu riêng ở Thái Lan hơn 300 năm qua. Nông dân ở đây trau dồi kỹ thuật trồng sầu riêng qua nhiều thế hệ, sử dụng các nguồn lực và kỹ năng để tạo ra những trái sầu riêng chất lượng cao nhất. (Ảnh: Thejakartapost)

Nước sông Chao Phraya chảy qua Nonthaburi giúp cho đất trở nên màu mỡ hơn. (Ảnh: Yearofthedurian)

Tuy nhiên, nước sông không được dùng để tưới cây sầu riêng. Nông dân ở Nonthaburi thích dùng nước sạch vì họ tin rằng điều đó sẽ cải thiện chất lượng của sầu riêng. (Ảnh: Facebook)

Đất trồng cây là đất trầm tích. Họ trồng san hô Ấn Độ và các loại cây họ đậu để giúp đất màu mỡ. Đó là lý do tại sao sầu riêng ở Nonthaburi có hương vị khác biệt. (Ảnh: Yearofthedurian)

Sầu riêng Nonthaburi đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Nông dân phải mua nước máy để tưới cây. Ước tính, riêng tiền mua nước về tưới cây mỗi năm đã tốn khoảng 2.200 USD (hơn 50 triệu đồng). (Ảnh: Yearofthedurian)

Sau khi trồng, phải mất khoảng 6 năm cây sầu riêng khỏe mạnh mới cho trái. Khi cây bắt đầu ra hoa, phải mất từ 90 - 150 ngày mới đậu quả, tùy thuộc vào giống cây. (Ảnh: Migrationology)

Toàn bộ trái sầu riêng trên cây đều được bọc trong lớp màng nhựa trong suốt nhằm tránh côn trùng và sâu bọ. (Ảnh: Migrationology)

Mỗi cây sầu riêng trong vườn đều được gắn thẻ thông tin. (Ảnh: Migrationology)

Trái sầu riêng chỉ được thu hoạch khi đã đạt tới độ chín hoàn toàn. (Ảnh: Migrationology)