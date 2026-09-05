Tài sản gia đình Chủ tịch Vingroup tăng như "vũ bão", ông Phạm Nhật Vượng giàu hơn 2 tỷ phú Google

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đạt khoảng 39,3 tỷ USD. Mức tài sản này đưa ông lên vị trí thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục đứng đầu Việt Nam.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại đang đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Đáng chú ý, với mức tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua hai tỷ phú có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ và từng gắn bó với Google là Andreas von Bechtolsheim và Eric Schmidt.

Diễn biến đáng chú ý hơn nằm ở tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng. Theo Forbes, nữ Phó Chủ tịch Vingroup đang sở hữu khoảng 4,3 tỷ USD, có thời điểm đứng thứ 963 thế giới. Đây là lần đầu bà Hương lọt vào nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh.

So với danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố hồi tháng 3, tài sản của bà Hương đã tăng khoảng 1,3 tỷ USD. Khi đó, bà được Forbes ước tính sở hữu 3 tỷ USD và đứng thứ 1.406 thế giới.

Như vậy, chỉ sau khoảng nửa năm, tài sản được Forbes ước tính của bà Hương đã tăng hơn 40%, trong khi thứ hạng cải thiện hơn 400 bậc.

Hơn 341 triệu cổ phiếu VIC là phần tài sản đáng chú ý

Một trong những nguyên nhân quan trọng phía sau biến động tài sản của bà Hương là cổ phiếu VIC.

Theo dữ liệu trên Forbes, bà Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup.

Vì vậy, khi thị giá VIC biến động, giá trị tài sản được Forbes tính toán cho bà Hương cũng thay đổi theo.

Đây cũng là điểm cần lưu ý khi nhìn vào những con số tài sản hàng tỷ USD của các tỷ phú. Phần lớn tài sản không nằm dưới dạng tiền gửi hoặc tiền mặt mà gắn với cổ phần tại doanh nghiệp. Giá trị tài sản vì thế có thể tăng hoặc giảm nhanh theo diễn biến trên thị trường chứng khoán.

Với trường hợp ông Phạm Nhật Vượng, mối liên hệ này càng rõ khi phần lớn tài sản của ông gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp do ông sáng lập và lượng cổ phần nắm giữ tại các công ty liên quan.

Diễn biến của VIC trong thời gian qua cũng có ảnh hưởng đáng kể tới thị trường chung. Chẳng hạn, trong một phiên giao dịch gần đây, riêng VIC đóng góp gần 20 điểm vào mức tăng hơn 25 điểm của VN-Index.

Điều này cho thấy quy mô vốn hóa của Vingroup và mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ở mức rất lớn.

Diễn biến cổ phiếu trong hệ sinh thái "họ" Vingroup trong tuần qua. Biểu đồ: FireAnt

Bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Đà tăng tài sản cũng giúp vị thế của bà Phạm Thu Hương thay đổi đáng kể trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam.

Cuối tháng 8, bà Hương đã vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Bà hiện đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, chỉ sau chồng.

Đáng chú ý, bà Hương không phải thành viên duy nhất trong gia đình ông Vượng xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương và cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, lần đầu được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới trong năm nay.

Như vậy, cùng với ông Phạm Nhật Vượng, gia đình này có nhiều thành viên sở hữu khối tài sản rất lớn được định giá dựa trên cổ phần doanh nghiệp.