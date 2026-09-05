Lợi nhuận 6 tháng giảm gần 40%, PNJ nói gì?

PNJ vừa có văn bản giải trình chệnh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ trước và sau soát xét gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Trong đó cho thấy bức tranh đối lập giữa doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm

Theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản PNJ đạt khoảng 21.596 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ (20.164 tỷ đồng).

Tài sản ngắn hạn ở mức 19.479 tỷ đồng, chiếm khoảng 90%. Tiền và tương đương tiền đạt 609 tỷ đồng (đầu năm 522 tỷ đồng).

Bức tranh trái chiều dẫn đến lợi nhuận giảm của PNJ. Ảnh minh họa: Hà Gia

Hàng tồn kho ròng tại thời điểm 30/6 khoảng 15.187 tỷ đồng (đầu kỳ 15.835 tỷ đồng).

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng đột biến lên 1.417 tỷ đồng (đầu năm chỉ 46 tỷ đồng).

Doanh thu thuần hợp nhất khoảng 25.709 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2025.

Giá vốn hàng bán tăng 69%, lên khoảng 22.935 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp giảm gần 25%, từ 3.677 tỷ đồng xuống khoảng 2.774 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 21,4% xuống khoảng 10,8%.

Doanh thu tăng gần 50%, nhưng lợi nhuận giảm đến 35%. Ảnh: Trích văn bản giải trình của PNJ

Nợ phải trả cuối kỳ 8.139 tỷ đồng (đầu năm 6.889 tỷ đồng), trong đó nợ ngắn hạn 8.127 tỷ đồng.

Dự phòng phải trả ngắn hạn tăng mạnh từ khoảng 27 tỷ đồng lên 2.294 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi 2.267 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng lên khoảng 107 tỷ đồng (cùng kỳ 62 tỷ đồng).

Dù chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm gần 40%, từ khoảng 1.398 tỷ đồng xuống 843 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế khoảng 862 tỷ đồng (giảm 39%), lợi nhuận sau thuế khoảng 728 tỷ đồng (thấp hơn gần 35% so với 1.115 tỷ đồng cùng kỳ).

Theo PNJ, một nguyên nhân quan trọng là thay đổi cơ cấu doanh thu: Doanh thu vàng 24K tăng mạnh – nhóm có biên lợi nhuận thấp hơn trang sức, kéo biên gộp bình quân xuống.

Trích lập dự phòng tổn thất đến hơn 2.200 tỷ đồng

Khoản dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi khoảng 2.267 tỷ đồng liên quan đến hàng hóa đã bán, bao gồm giá trị khách hàng bán lại từ 1/7 đến ngày lập báo cáo giải trình 3/9, cùng tổn thất ước tính trong tương lai.

Việc xác định dựa trên giá trị trang sức, kim cương đã mua lại dự kiến; giá trị thu hồi theo thị trường; và tỷ lệ ước tính theo từng nhóm hàng.

Hàng nghìn tỷ đồng được trích lập cho tổn thất. Ảnh: Trích BCTC

Một phần cơ sở tính toán hình thành từ diễn biến sau 30/6, khiến lợi nhuận thay đổi đáng kể sau soát xét.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm khoảng 38%, trong khi doanh thu thuần gần như không đổi (từ 25.729 tỷ đồng xuống 25.709 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6, hàng tồn kho theo giá gốc khoảng 16.603 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 1.417 tỷ đồng (tăng thêm khoảng 1.371 tỷ đồng trong 6 tháng).

Thành phẩm khoảng 9.247 tỷ đồng, hàng hóa 5.806 tỷ đồng; nguyên vật liệu giảm mạnh từ khoảng 4.820 tỷ đồng xuống 1.300 tỷ đồng.

Hai khoản dự phòng lớn (2.267 tỷ đồng từ chính sách thu đổi và 1.417 tỷ đồng giảm giá tồn kho) phản ánh rủi ro từ nghĩa vụ tổn thất dự kiến và điều chỉnh giá trị hàng tồn kho. Sự kiện liên quan đến kim cương khiến nhu cầu khách hàng thực hiện quyền bán lại tăng mạnh từ đầu tháng 7, gây áp lực lên vốn lưu động và vòng quay hàng tồn kho.