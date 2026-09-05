Mạo danh "Huấn Hoa Hồng" cho vay tiền online để lừa đảo tiền tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng liên tỉnh, bắt 8 đối tượng. Đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức cho vay tiền trực tuyến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998, trú thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá, TP Hà Nội) là một trong những đối tượng liên quan, từ đó tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ đường dây hoạt động có tính liên tỉnh.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương, không tập trung tại một địa điểm; thường xuyên thay đổi nơi ở, che giấu đặc điểm nhân thân và cảnh giới khi di chuyển. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ; khi phát hiện nghi vấn lập tức xóa dữ liệu, thông tin liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội triển khai 3 tổ công tác đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Đến ngày 30/8/2026, Ban Chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Vũ Đức Phong (sinh năm 1997), Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1997), Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1994), Trần Thị Diệu Linh (sinh năm 2009) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1996), cùng trú tại TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phong mua các điện thoại có gắn sim rác, tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng đã xác thực NFC và tài khoản Facebook để chạy quảng cáo. Sau đó, các đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để tạo lòng tin, quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.

Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng đưa ra thông tin về khoản vay, lãi suất, thời hạn trả nợ và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Để tạo lòng tin, chúng giả danh công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với ngân hàng, sau đó yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân và đóng phí làm hồ sơ từ 1-2% khoản vay. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do sai nội dung giao dịch, yêu cầu chuyển thêm tiền; đồng thời làm giả hình ảnh giao dịch thành công để thông báo đã giải ngân.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại đóng khoản “thuế” 10% trên số tiền giải ngân, cam kết sẽ hoàn trả. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng chặn liên lạc.

Đối với số tiền chiếm đoạt, Phong kết nối Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện hành vi “rửa tiền”. Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần giao dịch, sau đó luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao lại.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định từ ngày 11 đến 14/6/2026, các đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng số tiền hơn 53,9 triệu đồng. Qua lời khai và dữ liệu điện tử thu thập được, đường dây này được xác định đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện, làm rõ dấu hiệu phạm tội “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Ban Chuyên án đã tạm giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan, gồm 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wifi, cùng 60 triệu đồng tiền mặt; đồng thời thu giữ các vật dụng, phương tiện liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất m.a t.ú.y.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.