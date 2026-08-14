Trại cà cuống thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm ở miền Tây

Trại cà cuống của anh Thuận, 42 tuổi, nằm giữa vườn dừa và cây ăn trái ở phường Phước Thới, cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 20 km.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2007, anh có hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP HCM. Sau Covid-19, công việc bị ảnh hưởng, anh trở về quê lập nghiệp, đồng thời có điều kiện chăm sóc gia đình.

Từng nuôi dế, bồ câu, đuông dừa nhưng không hiệu quả, anh Thuận chuyển sang cà cuống vì giá trị kinh tế cao, ít dịch bệnh và chưa phổ biến. Năm 2023, anh mua 10 ổ trứng cà cuống từ Cà Mau với giá một triệu đồng. Vài ngày sau, trứng nở thành hàng trăm con, anh làm thêm bể tách đàn, duy trì mật độ khoảng 10 con/m2, thả lục bình, rong và cành khô cho cà cuống bám, trú ngụ, đẻ trứng. Hiện trên diện tích 400 m2, anh bố trí 14 bể bạt khung sắt, nuôi 1.000-1.200 con giống và thương phẩm. Hai bể bên cạnh nuôi khoảng 300 con bố mẹ, phủ rèm lưới hạn chế cà cuống bay ra ngoài; ba bể đối diện dùng để dự trữ thức ăn.

Theo anh Thuận, cà cuống trải qua 5 lần lột xác, sau khoảng 60-70 ngày nuôi sẽ trưởng thành và bắt đầu sinh sản. Con đực có túi tinh dầu mang mùi thơm đặc trưng, được dùng làm gia vị cho bánh cuốn, bún thang, nước chấm...

Mỗi tháng, trại xuất bán khoảng 500-600 con thương phẩm, chủ yếu ra thị trường miền Bắc. Cà cuống đực có giá 40.000-50.000 đồng mỗi con, cao gấp khoảng hai lần con cái, ở mức 20.000 đồng.

Cà cuống là loài côn trùng lớn, thân dẹt hình lá, màu vàng xỉn hoặc nâu đất. Khi trưởng thành, chúng dài khoảng 7-8 cm. Mỗi con cái đẻ khoảng hai ổ trứng mỗi tháng, mỗi ổ 80-100 trứng. Các ổ được anh Thuận đưa vào khu ấp riêng để tăng tỷ lệ nở. Cà cuống mới nở chỉ lớn bằng hạt đậu nành. Khoảng 12 giờ sau, chúng đã có thể tự săn mồi.

Khi giao trứng cho khách, anh Thuận quấn vải ẩm quanh cành cây có ổ trứng để duy trì độ ẩm trong quá trình vận chuyển. Mỗi ổ được bán khoảng 100.000 đồng, tương đương giá một cặp cà cuống giống.

Ngoài bán con giống và trứng, anh còn nhận thu mua lại cà cuống thương phẩm từ những người mua giống của trại, với giá thỏa thuận theo thị trường.

Khu nuôi thương phẩm được chia theo từng giai đoạn phát triển. Cà cuống non, chưa mọc cánh, được nuôi trong các bể không phủ lưới; những con trưởng thành, sắp xuất bán được chuyển sang bể có rèm che, đóng kín vào ban đêm để tránh bay ra ngoài.

Trại hiện duy trì khoảng 400-500 con trưởng thành và 600-700 con non.

Để chủ động nguồn thức ăn, anh Thuận dành khoảng 150 m2 trong trang trại, bố trí 10 bể bạt nuôi cá con, nòng nọc, ếch nhái, dế... làm mồi cho đàn cà cuống.

Cà cuống thương phẩm sau thu hoạch được làm sạch, ướp muối, nướng sơ, sau đó hút chân không và cấp đông. Theo anh Thuận, cách này giúp sản phẩm bảo quản được khoảng một năm.

Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 40 triệu đồng, hiện mô hình mang lại cho anh khoảng 400 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm.

"Nhờ giữ vệ sinh bể nuôi, duy trì mật độ hợp lý và cung cấp đủ thức ăn, đàn cà cuống phát triển khỏe, đến nay chưa ghi nhận dịch bệnh", anh Thuận nói.