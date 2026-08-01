Nuôi con cá da trơn, ruột ngắn có thể làm hang vào “mùa nghịch”, nông dân Cà Mau thu lãi cao

Ngày 28/7, theo ghi nhận tại thị trường tỉnh Cà Mau, giá cá kèo thương phẩm đang tăng mạnh; đạt 300.000 - 350.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 100.000 - 140.000 đồng/kg so với thời điểm cận Tết Nguyên đán năm trước.

Nguyên nhân khiến giá loài cà này tăng cao là do thời điểm hiện tại, sản lượng cá kèo thương phẩm không nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ ngoài thị trường tăng mạnh, đã đẩy giá mặt hàng này lên cao.

Giá cá kèo thương phẩm ở Cà Mau đang tăng mạnh; mỗi kg cá kèo có giá từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 100.000 - 140.000 đồng/kg so với thời điểm cận Tết Nguyên đán năm trước. Ảnh: An An

Nông dân Hồng Lạng, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình ông có 1.800m2 nuôi cá kèo thương phẩm, ở vụ nuôi trái vụ này, ông thả giống với mật độ thưa.

“Thông thường vào mùa nghịch từ tháng 6 -7 âm lịch hàng năm, giá cá tăng cao. Với giá cáo kèo thương phẩm như hiện nay, ao nuôi của tôi nếu thu hoạch được 1 tấn cá, sau khi trừ chi phí, gia đình còn lãi hơn 200 triệu đồng”, ông Lạng nói.

Người nuôi cá kèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho biết, cá kèo là đối tượng nuôi khá phù hợp với điều kiện của địa phương, chí phí đầu tư không nhiều. Thông thường, ở các vụ mùa năm trước, nhà nông thường thả giống vào khoảng tháng 8 âm lịch để bán vào dịp Tết.

Người nuôi cá kèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho biết, cá kèo là đối tượng nuôi khá phù hợp với điều kiện của địa phương, chí phí đầu tư không nhiều.Ảnh: An An

“Năm nay, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn thả giống trái vụ, không ngờ thu lại thành quả khá cao”, anh Nguyễn Văn Đảo, ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Anh Đảo cho biết, gia đình anh có hơn 2.000 m2 nuôi cá kèo thương phẩm trong nhiều năm qua. Hiện tại, gia đình đang cải tạo lại ao nuôi, chuẩn bị thả giống cho vụ nuôi mới để có nguồn hàng cung ứng cho thị trường vào dịp cuối năm.

Để nghề nuôi cá kèo đạt hiệu quả cao, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân nên thả nuôi ở mật độ vừa phải, cần cải tạo môi trường ao nuôi và tạo thời gian cho “đất nghỉ”, nhằm cắt đứt mầm dịch bệnh ở vụ nuôi trước.