Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Thế giới tăng nhẹ, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 12/8 tăng nhẹ. Giá dầu Brent hướng mốc 90 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/8, theo Reuters, giá dầu Brent lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng lên 83,27 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (13/8), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h37' ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 88,98 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống mức 82,76 USD/thùng, giảm 0,61% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư lo ngại cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu đi lên sau khi một nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng Iran và Mỹ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo quan điểm của Tehran, thỏa thuận này chưa có ngày bắt đầu, nên cũng không có gì để gia hạn.

Trong khi đó, ngày 11/8, Mỹ và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết đã xảy ra các vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Đây là hai tuyến đường xuất khẩu dầu và khí đốt quan trọng của Trung Đông, bên cạnh kênh đào Suez.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần qua, giảm còn 8 chiếc vào ngày 11/8. Trước khi xung đột ở Trung Đông xảy ra, mỗi ngày có khoảng 125-140 tàu đi qua tuyến đường biển quan trọng này.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế sau khi các tổ chức dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ thấp hơn dự kiến.

Báo cáo thị trường dầu hàng tháng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu năm 2026 và hiện dự báo nhu cầu giảm khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay. Đồng thời, IEA dự báo nguồn cung dầu sẽ giảm mạnh hơn, khoảng 4,3 triệu thùng/ngày trong năm nay. Điều này có thể khiến thị trường dầu rơi vào tình trạng thiếu hụt khoảng 1,27 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (13/8), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán xăng E10 không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel không cao hơn 27.544 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.