Nuôi con gì dưới ao lúc ngụp khi lại ngoi, 3 năm mới bán, một nông dân Hải Phòng vẫn thu tiền đều?

Từ vài chục con ba ba giống đến 3 ao nuôi 400 con ba ba gai

Ở tuổi ngoài 60, ông Lương Văn Hoan vẫn miệt mài tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Năm 2017, sau khi tìm hiểu thị trường, ông quyết định mua những lứa ba ba gai giống đầu tiên từ Bắc Giang về nuôi thử nghiệm.

Ông Lương Văn Hoan ở thôn Tiên An, xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng (áo xanh, đứng giữa) chia sẻ kinh nghiệm nuôi ba ba. Ảnh: Thu Thủy

Nhận thấy ba ba gai thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương, ít dịch bệnh và có giá trị kinh tế cao, ông tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Từ vài chục con ban đầu, đến nay gia đình ông duy trì 3 ao nuôi với khoảng 400 con ba ba gai thương phẩm.

Theo ông Hoan, để có những chú ba ba khoẻ mạnh, nhanh lớn, khâu chọn giống đóng vai trò rất quan trọng.

Vậy nên toàn bộ con giống của gia đình ông đều được mua từ các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, trọng lượng khoảng 100 gram/con khi thả nuôi.

Thức ăn của ba ba chủ yếu là cá tạp, ốc và một số loại thức ăn tươi được xử lý trước khi cho ăn. Ảnh: Thu Thủy

Trong quá trình chăm sóc, ông đặc biệt chú trọng cải tạo ao nuôi, duy trì môi trường nước sạch, ổn định và sử dụng nguồn thức ăn tươi như cá tạp, ốc, ốc sên cùng các loại thủy sản tự nhiên.

Trung bình ba ba được cho ăn từ 1 - 2 ngày/lần, tùy điều kiện thời tiết và từng giai đoạn sinh trưởng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, chi phí chăn nuôi không quá lớn.

"Ba ba gai có sức đề kháng khá tốt, ít xảy ra dịch bệnh hơn so với nhiều giống ba ba thông thường.

Tuy nhiên, người nuôi phải kiên trì, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và thường xuyên theo dõi chất lượng nguồn nước", ông Hoan chia sẻ.

Hệ thống ao nuôi ba ba của gia đình ông Lương Văn Hoan, thôn Tiên An, xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Sau hơn 3 năm nuôi, ba ba đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg/con và được thương lái thu mua với giá từ 380.000 đồng đến 400.000 đồng/kg.

Mỗi năm, gia đình ông xuất bán khoảng 1 tấn ba ba thương phẩm. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mô hình mang lại lợi nhuận gần 100 triệu đồng mỗi năm, trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình.

Nuôi ba ba gai bán gần 400.000 đồng/kg, lãi 100 triệu đồng/năm

heo ông Hoan, muốn ba ba phát triển khỏe mạnh, người nuôi phải kiểm soát tốt chất lượng nước và lượng thức ăn.

Ba ba nên được tập ăn tại một vị trí cố định để thuận tiện theo dõi, đồng thời hạn chế thức ăn dư thừa gây ô nhiễm ao.

Ông Hoan cho thức ăn vào vó, mang để cố định một chỗ nhằm kiểm soát thức ăn dư thừa và nguồn nước trong ao nuôi. Ảnh: Thu Thuỷ.

Định kỳ 20-30 ngày cần xử lý môi trường ao bằng vôi bột, muối hoặc thuốc tím với liều lượng khoảng 1 kg cho mỗi 100 m³ nước; đồng thời có thể thả thêm một lượng bèo vừa phải để hỗ trợ cải thiện chất lượng nước.

Theo cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Quyết Thắng, ba ba gai là đối tượng nuôi có nhiều ưu điểm như sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, giá bán cao và đầu ra khá ổn định.

Tuy thời gian nuôi dài hơn nhiều vật nuôi khác, nhưng giá trị kinh tế mang lại tương xứng với công sức đầu tư.

Hiệu quả từ mô hình của ông Lương Văn Hoan không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, mô hình còn góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, tạo thêm lựa chọn cho người dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn bền vững.