Bứng cây dại mọc hoang về trồng kín 5 sào đất, một nông dân Quảng Ninh hễ bẻ quả chín là bán đắt hàng như tôm tươi

Trồng sim rừng trong... vườn nhà

Những ngày cuối tháng 7, vườn sim rộng hơn 5 sào của gia đình bà Trần Thị Xuân (tổ dân phố Linh Tràng, khu Phú Ninh, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) bước vào đợt thu hoạch rộ.

Bà Xuân cho biết, cách đây 6 năm, gia đình bà đã chuyển đổi diện tích trồng vải sang trồng sim. Những cây sim tự nhiên được đào từ rừng về trồng vẫn sinh trưởng khỏe mạnh dù trên nền đất vườn cằn cỗi.

Mô hình trồng sim của gia đình bà Trần Thị Xuân (khu Phú Ninh, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Bùi My

“Trước đây, diện tích này vốn dùng để trồng vải nhưng cây vải thường rơi vào tình trạng được mùa rớt giá. Thấy nhu cầu chơi cây cảnh cao, quả lại bán được giá, nên từ năm 2020, gia đình quyết định lên rừng đánh từng cây sim về trồng” – bà Xuân kể.

Cây sim có nhiều ưu điểm vượt trội như ít sâu bệnh, chịu hạn và gió bão tốt, thích nghi với nhiều vùng đất khác nhau. So với các loại cây ăn quả khác, sim rất "dễ tính" khi không cần tốn công chăm sóc hay chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Người trồng chỉ cần bổ sung thêm chút phân bón là cây đã cho quả to và đẹp hơn.

Khi đã bén đất, cây sim cho thu hoạch đều đặn mỗi năm. Khi cây già cỗi và giảm năng suất, người trồng chỉ cần đốn cành là cây lại nảy chồi, phục hồi sức sống như ban đầu.

Hội viên nông dân trên địa bàn phường Bình Khê thăm mô hình trồng sim. Ảnh: Bùi My

Mùa sim chín thường kéo dài khoảng 2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8. Do sim chín rất dễ rụng, người trồng phải thu hái ngay khi vỏ quả chuyển sang màu đỏ sẫm. Vào đợt chín rộ, có ngày vườn sim thu hoạch tới 30kg. Những năm sai quả, gia đình phải thuê hơn 10 nhân công với giá 10.000 đồng/kg.

"Cứ hai ngày tôi lại hái quả một lần. Toàn bộ sim hái đến đâu được thương lái thu mua đến đó. Giá sim đầu vụ đạt 30.000 – 35.000 đồng/kg, đến chính vụ dao động khoảng 25.000 – 28.000 đồng/kg. Với sản lượng khoảng 1 tấn quả mỗi năm, vườn sim mang lại doanh thu khoảng 25–30 triệu đồng. Những năm sai quả, sản lượng có thể đạt 2 tấn” – bà Xuân cho hay.

Khai thác tiềm năng từ mô hình trồng sim

Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, vào mùa hoa nở, cả khu vườn khoác lên mình màu tím thơ mộng, thu hút rất nhiều người qua đường ghé vào xin chụp ảnh.

“Nay gần hết vụ thu hoạch sim rồi, chứ đến trúng đợt sim nở hoa tím rực cả khu đẹp lắm, ai thấy cũng xin vào vườn chụp hình hết”, bà Xuân vừa nói vừa hái một vốc quả sim chín mọng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) thăm mô hình trồng sim của bà Trần Thị Xuân. Ảnh: Bùi My

Bà Lã Thị Hường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mô hình trồng sim của các hội viên nông dân trên địa bàn là minh chứng cho sự nhạy bén trong việc khai thác tiềm năng từ những loại cây bản địa.

Trước đây, cây sim chủ yếu mọc tự nhiên trên đồi núi và chưa được quan tâm phát triển thành cây hàng hóa. Tuy nhiên, với sự mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất, nhiều hội viên đã đưa cây sim vào trồng tập trung để lấy quả, tạo cây cảnh và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Điều đáng ghi nhận là cây sim có chi phí đầu tư ban đầu thấp, kỹ thuật chăm sóc tương đối đơn giản, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương nhưng lại mang lại giá trị kinh tế và giá trị cảnh quan.

Mô hình trồng sim không tốn nhiều chi phí, kỹ thuật chăm sóc tương đối đơn giản... Ảnh: Bùi My

Đặc biệt, vào mùa hoa sim nở, những đồi sim tím đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Từ đó mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm và tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Hội Nông dân phường đánh giá đây là mô hình có nhiều tiềm năng phát triển, vừa khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, vừa góp phần đa dạng hóa sinh kế cho hội viên. Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Bình Khê sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên trong việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quảng bá sản phẩm và kết nối phát triển du lịch trải nghiệm, hướng tới xây dựng những vùng trồng sim có giá trị kinh tế gắn với cảnh quan đặc trưng của địa phương.