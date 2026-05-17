Chủ quán hải sản qua đời sau khi bị tố bán 4 con bề bề với giá 'cắt cổ'

Anh họ chủ quán trả lời Jiupai News hôm 8/5, cho biết người đàn ông đã qua đời hôm 5/5, chỉ một ngày sau khi vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội.

"Anh ấy vốn có bệnh nền và từng bị xuất huyết não. Sau khi biết sự việc lan rộng, tinh thần suy sụp rất nhanh", ông nói.

Theo gia đình, chủ quán để lại vợ và hai con nhỏ. Những ngày trước khi qua đời, cửa hàng liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa và quấy rối. Sau vụ việc, nhà hàng đã ngừng hoạt động và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại vì áp lực dư luận.

Trước đó vào tối 4/5, một nữ du khách cùng nhóm bạn tới ăn tại nhà hàng hải sản ở quận Hải Đường, thành phố Tam Á. Sau bữa ăn, nhóm khách nhận hóa đơn tổng cộng 1.815 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Trong đó, món gây tranh cãi nhất là 4 con bề bề Thái Lan nặng 0,685 kg có giá 1.035,7 nhân dân tệ. Hóa đơn cho thấy đơn giá của loại hải sản này là 1.512 nhân dân tệ/kg, tương đương khoảng 5,8 triệu đồng.

4 con bề bề giá khoảng 3,6 triệu đồng. Ảnh: Weibo

Sau đó, nữ du khách đăng bài lên mạng xã hội, cho rằng mức giá "trên trời", nghi nhà hàng "chặt chém" và có thể đã bắt tay với tài xế taxi để đưa khách tới quán. Cô đồng thời gọi tới đường dây nóng 12345 để khiếu nại.

Hình ảnh hóa đơn nhanh chóng lan truyền trên Weibo, kéo theo hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhiều người cho biết từng ăn hải sản ở Tam Á nhưng chưa thấy mức giá nào đắt như vậy.

Ngay trong ngày 5/5, tài khoản WeChat chính thức của Cục Giám sát thị trường Tam Á thông báo đã phối hợp nhiều cơ quan liên quan vào cuộc điều tra. Nền tảng du lịch của thành phố cũng kích hoạt cơ chế bồi thường trước, phong tỏa số tiền tranh chấp để chờ kết luận.

Theo kết quả xác minh được công bố ngày 7/5, cơ quan chức năng cho biết nhà hàng không vi phạm quy định về giá. Loại bề bề phục vụ khách là hàng nhập khẩu từ Thái Lan, có giá nhập khoảng 480 nhân dân tệ mỗi jin (đơn vị 0,5 kg của Trung Quốc), trong khi giá bán là 756 nhân dân tệ mỗi jin, tương đương 1.512 nhân dân tệ/kg.

Giới chức Tam Á cho biết các nhà hàng hải sản tại đây phải tuân theo cơ chế quản lý giá nghiêm ngặt. Với mặt hàng thủy sản có giá nhập trên 300 nhân dân tệ, mức chênh lệch tối đa được phép là 60%. Theo tính toán của cơ quan chức năng, mức chênh lệch trong vụ việc khoảng 57,5%.

Đại diện nhà hàng cũng khẳng định mọi loại hải sản đều được niêm yết công khai. Quán lắp 26 camera giám sát toàn bộ quy trình từ chọn hải sản, cân ký đến chế biến. Khách hàng được cân trực tiếp trước mặt và ký xác nhận đơn hàng trước khi nấu.

Sau khi có kết luận về giá cả, nữ du khách đã từ chối nhận khoản tiền bồi thường. Số tiền đóng băng đã được hoàn trả lại cho quỹ vào ngày 7/5.

Cơ quan chức năng xác định giá bán bề bề hợp với quy định. Ảnh: Weibo

Trao đổi với Modern Express ngày 9/5, ông Hứa Tán, đại diện Hiệp hội Nhà hàng Hải sản Tam Á, cho biết loại bề bề nhập khẩu này rất khó bảo quản, tỷ lệ hao hụt có thể vượt 50% vì dễ chết ngay trong bể chứa.

"Có những loại để chưa tới nửa tiếng đã chết. Nhiều nhà hàng không dám bán vì rủi ro quá cao", ông nói.

Theo ông, Tam Á hiện áp dụng cơ chế quản lý giá rất nghiêm ngặt đối với hải sản. Tất cả cân điện tử trong các nhà hàng đều kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý giá của thành phố. Nếu hóa đơn xuất hiện mức giá vượt quy định, hệ thống sẽ lập tức phát cảnh báo để cơ quan chức năng kiểm tra.

"Nếu phát hiện hành vi chặt chém, chủ quán có thể bị phạt từ 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ", ông cho biết.