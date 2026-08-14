Con cá da màu vàng nhạt là đặc sản của Cà Mau, đang được xây dựng thương hiệu bằng cách nào?

Ngày 11/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia lấy ý kiến phục vụ quản lý chỉ dẫn địa lý của cá nâu Cà Mau - thuộc dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý cá nâu - Mũi Cà Mau”.

Theo Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, sau khi cá nâu Cà Mau được bảo hộ, cần được tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý, kiểm soát chất lượng, nhãn hiệu… và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Cá nâu là loài cá đặc sản của Cà Mau, do sinh sống trong vùng có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù nên thịt có vị thơm ngon, có chất lượng riêng, đang được ngành chức năng địa phương xây dựng thương hiệu thông qua việc hoàn thiện công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý. Ảnh: An An

Việc quản lý chặt chẽ sẽ làm nâng cao giá trị thương hiệu, tạo thị trường tiêu thụ rộng lớn, góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho bà con nông dân nuôi loài cá này.

Ông Huỳnh Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, cá nâu Cà Mau có giá trị kinh tế cao trên thị trường; chúng sinh trưởng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn và vùng nước lợ đặc trưng của địa phương.

Tuy nhiên, hiện tại người dân sản xuất chủ yếu theo quy mô gia đình, nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ chủ yếu qua khâu trung gian thương lái, do đó chưa hình thành được chuỗi giá trị gắn với thương hiệu chung.

Từ những thực tế này, ngành chức năng đề xuất mô hình quản lý, kiểm soát chỉ dẫn địa lý theo 2 cấp, gồm cơ quan Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, giám sát; các tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý tự kiểm soát chất lượng của sản phẩm.

Theo cơ quan chuyên môn, đây là mô hình phù hợp với đặc điểm sản xuất nhỏ lẻ tại địa phương, vừa đảm bảo kiểm soát được chất lượng, vừa truy xuất được nguồn gốc; đồng thời làm giảm chi phí trong quản lý và thuận lợi khi vận hành.

Cá nâu (được gọi chệch là cà nâu) là đặc sản nổi tiếng vùng Đất Mũi, thịt cá trắng thơm, béo và ngọt.

Các món ngon từ cá nâu gồm cá nâu kho trái giác, kho lạt, kho hành ớt, nấu dưa cải chua, nấu mẻ và nướng muối ớt...