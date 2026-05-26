Dân nơi này ở Nghệ An nuôi loài hải sản gì mà không cần cho ăn, khều đều tay, có từng nào cũng bán hết ngay

Khi thủy triều rút, bãi cát ven biển xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An dần lộ ra trải dài mênh mông. Xã Quỳnh Phú cũng được xem là “vựa ngao” lớn nhất tỉnh Nghệ An với tổng diện tích hơn 100ha. Người dân xã Quỳnh Phú nuôi loài hải sản này nhiều năm nay mang lại doanh thu lớn.

Ông Tô Bá Biên (SN 1961, trú tại xã Quỳnh Phú) đã nuôi ngao được 5 năm nay. Gia đình ông Biên có hơn 3ha bãi nuôi ngao.

Mỗi vụ nuôi ngao là một lần “đánh cược” với biển. Ông Biên cho hay, nuôi loài nhuyễn thể này không cần cho ăn nhưng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường nước biển.

Chỉ cần một biến động về độ mặn, nhiệt độ hay ô nhiễm, cả bãi nuôi có thể chịu thiệt hại nặng nề.

Xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An nơi có đến hơn 100ha nuôi ngao. Nghề nuôi ngao giúp người dân nơi đây có thu nhập cao.

Đã không ít lần, công sức của ông Biên bị cuốn hết chỉ sau một đêm mưa lớn, nước lũ tràn về ngao trôi hết. Hoặc có khi thì ngao chết hàng loạt do dịch bệnh, khi lại do môi trường thay đổi đột ngột, tảo nở hoa.

Bởi vậy, người nuôi ngao thường dựng những chiếc chòi chênh vênh trên bãi triều, thay nhau canh giữ, theo dõi nguồn nước, đo độ mặn từng ngày, từng giờ để kịp xử lý. Thuận lợi thì mỗi ha lãi vài trăm triệu đồng, nhưng cũng có năm mất trắng.

Vụ nuôi năm nay, ngao nhà ông Biên ước đạt 8 đến 9 tấn/1ha. Với giá bán khoảng 22.000 đồng/1kg, ông Biên kỳ vọng vụ ngao này sẽ mang về khoảng 600 trăm triệu đồng, chưa trừ các chi phí.

Thủy triều vừa rút, trên bãi ngao, người dân cũng đang bắt đầu thu hoạch. Trên bãi triều mênh mông, từng nhóm người lom khom, họ mang theo cào, rổ, lặng lẽ bước ra bãi triều, nơi sinh kế gắn chặt với từng nhịp thở của biển.

Người nuôi ngao ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An dựng những chiếc chòi chênh vênh giữa biển dể canh ngao. Họ theo dõi từng biến động của môi trường để có giải pháp xử lý kịp thời.

Dù chưa phải chính vụ nhưng “vựa ngao” rộng hơn 100ha ở xã Quỳnh Phú vẫn nhộn nhịp. Tiếng cào sột soạt, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một nhịp điệu lao động quen thuộc.

Công việc này hoàn toàn phụ thuộc vào con nước. Bởi vậy, người dân thường phải tranh thủ làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến trưa đứng bóng để thu hoạch ngao trước khi nước biển dâng lên bao phủ toàn bộ bãi triều.

Nghề nuôi ngao cũng tạo công ăn việc làm cho các lao động địa phương. Đầu mùa vụ, các chủ nuôi sẽ thuê lao động xuống giống, chăm sóc. Đến kỳ thu hoạch, các lao động lại được thuê thu hoạch ngao.

Khi thủy triều rút, người dân xã Quỳnh Phú, Nghệ An mới có thể thu hoạch ngao. Ngao có thể chế biến làm nhiều món ngon nên được thị trường rất ưa chuộng, có từng nào cũng bán hết.

Bà Nguyễn Thị Lý (67 tuổi) cho biết, thu nhập của người cào ngao chủ yếu tính theo sản lượng. Trung bình mỗi ngày, một lao động có thể thu được 80 đến 100kg ngao, tương ứng với 200.000 đồng đến 250.000 đồng tiền công. Số tiền không lớn, nhưng đều đặn, giúp nhiều gia đình trang trải cuộc sống.

Bà Hồ Thị Chắt (75 tuổi, xóm Thành Công) đã gắn bó với công việc này suốt nhiều năm. Ở tuổi thất thập, bà vẫn đều đặn ra bãi mỗi ngày để thu hoạch ngao thuê.

Cào ngao quan trọng là phải chịu được nắng, chịu được nước. Công việc tưởng chừng giản đơn lại đòi hỏi sự dẻo dai và kiên trì. Có những ngày, họ phải tranh thủ làm xuyên trưa, chạy đua với thủy triều để kịp thu hoạch trước khi biển dâng.

Ngao là loài hải sản chế biến được nhiều món ngon, giá trị dinh dưỡng cao nên người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Ngao được thu hoạch là thương lái thu mua sạch, gần như không lo đầu ra. Xã Quỳnh Phú hiện có gần 30 hộ nuôi ngao. Nghề này không chỉ tận dụng hiệu quả bãi triều ven biển mà còn tạo sinh kế ổn định cho người dân.