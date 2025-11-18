'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt, lộ chiêu giả giàu ăn quỵt nhà hàng

Theo hồ sơ cảnh sát, vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 10. Chung được mô tả là người xây dựng hình ảnh giàu có trên Instagram có khoảng 13.000 người theo dõi, thường xuyên khoe giày Prada, túi Louis Vuitton, thắt lưng Hermes. Khi xuất hiện tại nhà hàng, cô mang theo máy ảnh và đèn chiếu sáng như người được mời review, gọi các món đắt tiền dù không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào.

Pai Chung có tài khoản 13.000 người theo dõi, xây dựng hình ảnh 'yêu nữ hàng hiệu'. Ảnh: Instagram

Trong danh sách những nơi bị nhắm tới có Francie và Peter Luger - hai nhà hàng nổi tiếng tại Williamsburg. Tại Francie ngày 22/10, Chung gọi gan ngỗng, carpaccio, bucatini, thịt cừu và mousse socola, tổng 188 USD. Khi thẻ bị từ chối, cô nói đang "chờ tiền gia đình gửi" rồi đề nghị đổi bữa ăn lấy ảnh và bài blog.

John Winterman, đồng sở hữu Francie, cho biết sau lần đó Chung vẫn quay lại nhiều lần để gọi tiếp nhưng nhà hàng từ chối phục vụ vì hóa đơn cũ chưa được thanh toán. Tối 7/11, Chung trở lại và gọi món 83,83 USD rồi tiếp tục từ chối trả tiền, buộc nhà hàng gọi cảnh sát. "Khi họ bước vào, ngay lập tức nhận ra cô ấy", Winterman nói.

Hot girl giả giàu khoe đồ hiệu trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Sau vụ bắt giữ, các nhà hàng khác cũng xác nhận từng gặp tình huống tương tự. Tại Peter Luger ngày 27/10, Chung gọi bữa ăn 146 USD rồi nấp trong nhà vệ sinh 45 phút để né thanh toán. Khi nhân viên yêu cầu trả tiền, cô từ chối. Ở Meadowsweet và Lavender Lake, Chung bị cáo buộc dùng cùng chiêu: ăn như khách được mời rồi bỏ đi mà không trả tiền. Một nhân viên Meadowsweet cho biết: "Cô ta ăn mặc sang trọng, gọi toàn món đắt rồi đăng lên Instagram như thể chúng tôi thuê cô ấy. Tất cả thẻ đều bị từ chối".

Dù bị bắt nhiều lần vì trộm dịch vụ, Chung vẫn tiếp tục viết blog mô tả món ăn theo phong cách reviewer chuyên nghiệp. Bài viết về steak tại Peter Luger, trong đó cô miêu tả phần mỡ "tan chảy như lụa" được đăng chỉ một ngày trước khi cô bị tạm giữ.

Pei Chung hiện chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc.