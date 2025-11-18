Vừa ăn vừa ngắm cá bơi quanh chân trong nhà hàng ngập nước

Nhà hàng Pa Jit thuộc tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok khoảng 30 km, trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi nước ở con sông bên cạnh tràn bờ cách đây 13 ngày. Nhiều gia đình đổ xô tới đây, với những đứa trẻ thích thú ngắm nhìn cá bơi lội quanh chân trong lúc dùng bữa.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nhân viên phục vụ nhà hàng đi ủng, thận trọng di chuyển giữa dòng nước lũ, phục vụ các món như súp cá và mì gà, trong khi thực khách ném thức ăn xuống nước để chụp lại cảnh cá tranh nhau ăn.

Thực khách tại nhà hàng Pa Jit cho cá ăn ngày 14/11. Ảnh: AP

Chủ nhà hàng, bà Pornkamol Prangprempree, người đã gắn bó với quán ven sông này hơn 30 năm, nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi lần đầu quán bị ngập cách đây 4 năm, hoàn toàn trái ngược với cảnh đông đúc hiện tại. "Tôi từng nghĩ sẽ chẳng có khách nào đến ăn. Nhưng một vị khách đăng hình lên mạng cho thấy cá bơi trong nước, rồi nhiều người kéo đến thưởng thức", bà nói.

Bà cho biết lũ lụt đã giúp tăng doanh thu cho quán, với lợi nhuận hàng ngày tăng gấp đôi, từ khoảng 10.000 baht (309 USD) lên khoảng 20.000 baht (618 USD).

Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, cũng sống ở tỉnh Nakhon Pathom, tới quán cùng chồng và con trai. Cô cho biết khi nghe tin về nhà hàng này, cô đã muốn tới tận nơi để trải nghiệm. "Tôi thấy rất thú vị vì có thể đưa các con đến đây. Khi bọn trẻ nhìn thấy cá, chúng trở nên ngoan hơn", cô nói. "Tôi nghĩ ở Thái Lan, chỉ có nơi này mới được trải nghiệm cảnh cá bơi quanh chân".

Bà Bella Windy, 63 tuổi, tới quán vì muốn thử cảm giác cá cắn nhẹ vào chân mình.

Cá bơi lội, cắn chân thực khách ở nhà hàng Pa Jit. Ảnh: AP

"Thông thường, khi nước lên cao, cá sẽ bơi tới đây. Trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên chính là điểm nhấn của nhà hàng và thu hút khách", bà chủ nhà hàng cho biết.

Nhà hàng Pa Jit dự kiến sẽ tiếp tục bị ngập trong vài tuần tới do mực nước cao kéo dài bởi triều cường và giai đoạn cuối của mùa mưa.

Dù lũ lụt mang lại cơ hội kinh doanh bất ngờ cho Pa Jit, nó lại tàn phá nhiều khu vực khác ở Thái Lan. Số liệu của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cho thấy từ cuối tháng 7, 12 người đã thiệt mạng và hai người mất tích do lũ lụt. Hôm 14/11, cơ quan này cho biết hơn 480.000 người tại 13 tỉnh, chủ yếu ở khu vực miền Bắc và miền Trung Thái Lan, đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.