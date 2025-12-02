Theo thống kê đầu tháng 12/2025, giá bạc trong nước ghi nhận mức cao chưa từng có. Cụ thể, ngày 1/12, có lúc giá bạc miếng mua vào khoảng 2,168 triệu đồng/lượng, bán ra gần 2,235 triệu đồng/lượng, lần đầu tiên vượt mốc 2,2 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg có lúc được mua vào khoảng 57,75 triệu đồng/kg, bán ra gần 59,55 triệu đồng/kg.

Giá bạc quốc tế giao ngay trong ngày 1/12 có lúc đạt hơn 57,6 USD/ounce, tạo sự chênh lệch đáng kể với thị trường nội địa và khiến lực cầu trong nước tăng mạnh. Diễn biến này phản ánh nguồn cung khan cục bộ, nhu cầu công nghiệp tăng và dòng tiền đầu tư tìm đến bạc như kênh trú ẩn.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, sử dụng khoảng 4.000 tấn/năm, chủ yếu cho trang sức, đồ gia dụng và đồ thờ. Năm nay, giá bạc tại Ấn Độ tăng tới 85%, lập kỷ lục ở mức 170.415 rupee/kg.

Thời điểm tăng giá trùng với mùa thu hoạch – giai đoạn người dân nông thôn có thu nhập cao hơn và truyền thống ưu tiên tích trữ vàng và bạc hơn gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu còn tăng mạnh trong dịp Diwali, lễ hội lớn nhất của Ấn Độ.

Tuy nhiên, 80% lượng bạc của Ấn Độ là nhập khẩu. Trong khi UAE và Trung Quốc đang xuất khẩu nhiều hơn, nguồn bạc từ Anh, nhà cung cấp truyền thống lại cạn kiệt nhanh chóng. Tồn kho bạc tại London giảm từ 31.023 tấn (2022) xuống còn 22.126 tấn (2025) – mức thấp nhất trong nhiều năm.