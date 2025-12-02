Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Cuối năm 2025, bạc bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường kim loại quý, không chỉ trên thế giới mà cả tại Việt Nam. Giá bạc thế giới liên tục tăng cao, kéo theo sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp kim hoàn, và cả người dân thường. Trước đây vốn chỉ được coi là kim loại phụ, bạc giờ đây được nhìn nhận như một tài sản đa năng, vừa phục vụ sản xuất, vừa là kênh dự trữ giá trị.
Tại Việt Nam, người dân “đổ xô” mua bạc, tạo ra những ngày giao dịch sôi động hiếm thấy. Người dân xếp hàng tại các cửa hàng bạc miếng, bạc thỏi, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để đặt mua. Nhiều cửa hàng phải hạn chế lượng khách để quản lý nguồn cung, và có nơi “cháy hàng” chỉ trong vài giờ.
Giá bạc liên tục tăng,
lập đỉnh mới
Theo thống kê đầu tháng 12/2025, giá bạc trong nước ghi nhận mức cao chưa từng có. Cụ thể, ngày 1/12, có lúc giá bạc miếng mua vào khoảng 2,168 triệu đồng/lượng, bán ra gần 2,235 triệu đồng/lượng, lần đầu tiên vượt mốc 2,2 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg có lúc được mua vào khoảng 57,75 triệu đồng/kg, bán ra gần 59,55 triệu đồng/kg.
Giá bạc quốc tế giao ngay trong ngày 1/12 có lúc đạt hơn 57,6 USD/ounce, tạo sự chênh lệch đáng kể với thị trường nội địa và khiến lực cầu trong nước tăng mạnh. Diễn biến này phản ánh nguồn cung khan cục bộ, nhu cầu công nghiệp tăng và dòng tiền đầu tư tìm đến bạc như kênh trú ẩn.
Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, sử dụng khoảng 4.000 tấn/năm, chủ yếu cho trang sức, đồ gia dụng và đồ thờ. Năm nay, giá bạc tại Ấn Độ tăng tới 85%, lập kỷ lục ở mức 170.415 rupee/kg.
Thời điểm tăng giá trùng với mùa thu hoạch – giai đoạn người dân nông thôn có thu nhập cao hơn và truyền thống ưu tiên tích trữ vàng và bạc hơn gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu còn tăng mạnh trong dịp Diwali, lễ hội lớn nhất của Ấn Độ.
Tuy nhiên, 80% lượng bạc của Ấn Độ là nhập khẩu. Trong khi UAE và Trung Quốc đang xuất khẩu nhiều hơn, nguồn bạc từ Anh, nhà cung cấp truyền thống lại cạn kiệt nhanh chóng. Tồn kho bạc tại London giảm từ 31.023 tấn (2022) xuống còn 22.126 tấn (2025) – mức thấp nhất trong nhiều năm.
Đà tăng giá bạc đến từ ba yếu tố chính.
Thứ nhất, nguồn cung bạc toàn cầu hạn chế. Bạc chủ yếu khai thác như sản phẩm phụ từ các mỏ đồng, chì, kẽm. Khi sản lượng các kim loại chính giảm hoặc chi phí khai thác tăng, lượng bạc cũng giảm theo. Trong bối cảnh giá cao, việc tăng công suất khai thác bạc không dễ, khiến cung không theo kịp cầu.
Hiện tại, nguồn cung bạc ngày càng căng thẳng. Theo khảo sát Silver Institute, sản lượng khai thác toàn cầu đã giảm liên tục trong 10 năm, đặc biệt ở Trung và Nam Mỹ – những khu vực cung cấp phần lớn bạc thô.
Tình trạng khan hiếm khiến chi phí vay bạc trên thị trường tài chính tăng đột biến. Đã có thời điểm, lãi suất vay qua đêm lên tới 200%/năm, khiến các nhà giao dịch gặp căng thẳng lớn.
Không chỉ bạc, nhiều kim loại quý khác cũng chịu áp lực. Nhưng với bạc, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì tồn kho thương mại tại London, trung tâm lưu trữ kim loại quý của thế giới đã gần chạm mức “không còn kim loại sẵn có để xuất kho”.
Thứ hai, cầu công nghiệp tăng mạnh. Bạc là nguyên liệu quan trọng trong điện tử, linh kiện quang‑điện, tấm pin mặt trời, xe điện và nhiều ngành công nghệ cao khác. Xu hướng xanh hóa và chuyển đổi số toàn cầu khiến nhu cầu bạc vật chất liên tục tăng.
Thứ ba, tâm lý đầu tư và bảo toàn giá trị. Trong bối cảnh lạm phát và biến động tiền tệ, bạc trở thành lựa chọn “trú ẩn” với chi phí thấp hơn vàng. Khi nhiều người mua bạc để giữ vốn, dòng tiền đầu tư tập trung vào kim loại này càng đẩy giá lên cao hơn.
Cuối cùng, tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) và truyền thông về “đỉnh giá” khiến không ít người tham gia vào bạc, bất kể khả năng chịu đựng rủi ro. Khi người đông, giá dễ bị kéo lên cao hơn giá trị thực dài hạn tạo rủi ro nếu có điều chỉnh.
Người Việt đổ xô mua bạc
Trước đà tăng mạnh của giá bạc, tại nhiều cửa hàng Hà Nội, khách xếp hàng từ sớm, lượng giao dịch tăng đột biến. Có nơi hết hàng chỉ sau vài giờ mở cửa.
Một chủ tiệm ở Hà Nội chia sẻ lượng khách tăng khoảng 15 - 20% so với bình thường.
Trong ngày giá bạc lập đỉnh 1/12, tại một số cửa hàng kinh doanh bạc lớn, lượng khách đến giao dịch rất đông. Có khách bán ra, có khách mua vào, trong đó có một trường hợp khách nam mua tới 150 kg bạc, với giá 59,6 triệu đồng/kg.
Một lý do quan trọng bạc được ưa chuộng là so với vàng, bạc dễ tiếp cận hơn với số vốn nhỏ. Do đó phù hợp với người có thu nhập vừa phải nhưng vẫn muốn “tậu” một tài sản dự trữ. Ưu thế này cộng với thông tin giá cao, khả năng tăng thêm đã khiến bạc được nhiều người xem là “cơ hội đầu tư hấp dẫn”.
Tuy nhiên, không ít người đến với bạc bằng tâm lý FOMO - sợ bỏ lỡ đợt tăng, hoặc lại kỳ vọng “bán nhanh có lời”. Khi nhiều người cùng mua vào, giá bị đẩy lên cao hơn giá trị thực dài hạn, tạo rủi ro nếu thị trường điều chỉnh.
Đầu tư bạc như thế nào hiệu quả?
Nếu các xu hướng hỗ trợ duy trì: nguồn cung hạn chế, cầu công nghiệp cao, dòng tiền đầu tư ổn định, bạc có thể tiếp tục giữ vị thế quan trọng. Dù hấp dẫn, bạc không phải là tài sản ổn định như vàng. Giá bạc biến động mạnh, chịu ảnh hưởng cả cung – cầu quốc tế và tâm lý thị trường. Nếu cầu công nghiệp giảm, dòng tiền rút khỏi bạc hoặc xuất hiện cú sốc kinh tế, giá có thể giảm mạnh. Người dân mua bạc với tâm lý “đu theo cơn sốt” dễ rơi vào tình trạng mua cao, bán thấp.
Người mua bạc cần hiểu rõ bản chất kim loại, cân nhắc thời điểm và lượng vốn tham gia, đồng thời tránh chạy theo đám đông. Tính dễ biến động cao và phụ thuộc vào chuỗi cung toàn cầu khiến bạc luôn tiềm ẩn rủi ro mạnh.
Chuyên gia khuyến nghị, với nhà đầu tư, bạc nên là phần nhỏ trong danh mục, dùng để đa dạng hóa và bảo vệ vốn, không nên xem là kênh chính. Với người mua bạc để sử dụng, nếu không vội nên chờ đợt giá ổn định hơn. Doanh nghiệp chế tác bạc cần tính toán nguồn cung dài hạn và giảm phụ thuộc vào biến động giá ngắn hạn
Dù có nhiều động lực hỗ trợ, bạc không phải là tài sản ổn định như vàng. Biến động mạnh, thanh khoản không cao bằng vàng, và ảnh hưởng bởi cung–cầu quốc tế khiến giá bạc dễ “rung lắc”. Nếu có cú sốc (kinh tế toàn cầu, thay đổi chính sách, giảm nhu cầu công nghiệp…), một số người hiện đang đu đỉnh mua bạc có thể chịu thiệt nặng.
Với người dân Việt Nam, đặc biệt người ít kinh nghiệm đầu tư, việc “ôm bạc trữ lâu dài” cần cân nhắc kỹ: nên nhìn bạc như phần nhỏ trong danh mục đầu tư, tránh đổ hết vào bạc. Với người mua để tiêu dùng hoặc trang sức nếu không vội, nên chờ đợt giá ổn định hơn.
Với nhà đầu tư nếu quyết định tham gia cần lên kế hoạch rõ ràng: xác định mục tiêu (trữ lâu, đầu tư, lướt sóng), chấp nhận rủi ro, và theo sát tin tức cung–cầu, giá quốc tế lẫn trong nước.
Với người thận trọng, bạc nên là một phần nhỏ trong danh mục, dùng để đa dạng hóa, không nên xem là “kênh chính”. Với người có khả năng chấp nhận rủi ro, bạc có thể là kênh đầu tư nhỏ lẻ hấp dẫn.
Điều then chốt: hiểu rõ bản chất, không chạy theo đám đông, và luôn giữ cái đầu lạnh: đó là cách bảo toàn lợi ích khi bạc lên cơn sốt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/12/2025 03:50 AM (GMT+7)