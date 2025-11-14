Tranh cãi nhà hàng không tiếp khách đi một mình

Tấm biển của nhà hàng, được một thực khách chụp lại và đăng lên mạng xã hội hôm 10/11, nhanh chóng thu hút hơn 300.000 lượt xem. Nhà hàng này yêu cầu khách đi một mình phải gọi ít nhất hai phần ăn hoặc "đi cùng vợ (chồng), người yêu hoặc bạn bè".

Thông báo làm dấy lên một cuộc tranh luận lớn. Nhiều người đặt câu hỏi về quan điểm của chủ quán "Tại sao lại gắn việc ăn một mình với sự cô đơn?", trong khi những người khác cho rằng đây là hành vi không tôn trọng khách hàng.

Đây không phải lần đầu các nhà hàng ở Hàn Quốc bị chỉ trích vì cách đối xử với thực khách đi một mình. Cuối tháng 7, một YouTuber du lịch cho biết cô bị nhân viên một nhà hàng nổi tiếng ở tỉnh Jeolla Nam yêu cầu ăn nhanh và rời đi, dù cô đã gọi hai phần ăn.

Ảnh minh họa: Pexels

Những sự việc này phản ánh mâu thuẫn trong xã hội Hàn Quốc. Dù nước này có tỷ lệ hộ độc thân ngày càng tăng, định kiến về việc "ở một mình" vẫn còn nặng nề.

Theo thống kê, tại Seoul, tỷ lệ hộ độc thân đã tăng từ 29,5% năm 2015 lên 39,3% vào năm 2023. Hơn 42% người Hàn Quốc ăn một mình ít nhất một bữa mỗi ngày.

Tuy nhiên, thay vì được chấp nhận như một xu hướng xã hội, họ vẫn đối mặt với sự kỳ thị. Khoảng 70% nhà hàng truyền thống, đặc biệt là các quán thịt nướng (BBQ), áp dụng chính sách chỉ phục vụ từ hai người trở lên và thường từ chối khách đi một mình, ngay cả khi họ đồng ý trả tiền hai phần.

Một khảo sát năm 2025 của Korea Research cho thấy 55% người Hàn dưới 30 tuổi cảm thấy xấu hổ hoặc bị đánh giá khi ăn một mình ở nơi công cộng, phản ánh định kiến coi ăn uống là một hoạt động mang tính tập thể.

Bà Bella DePaulo, nhà tâm lý học xã hội tại Đại học California (Mỹ), gọi hiện tượng này là "singlism" (chủ nghĩa độc thân) – tức là các định kiến, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người không kết hôn.

Theo chuyên gia singlism không chỉ tồn tại trong nhận thức mà còn thể hiện qua các chính sách pháp luật ưu đãi người đã kết hôn, trong khi người độc thân không nhận được hỗ trợ tương tự.

Gi-Wook Shin, giáo sư xã hội học tại Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng Hàn Quốc cần giải quyết vấn đề này một cách hệ thống. Ông đề cập đến sự thiếu vắng một đạo luật chống phân biệt đối xử toàn diện (theo báo cáo của HRW năm 2025), bao gồm việc bảo vệ quyền lợi về nhà ở và phúc lợi cho người độc thân.

"Xã hội cần được giáo dục qua trường học và truyền thông để xây dựng một nền văn hóa tôn trọng lựa chọn sống độc thân", ông Shin nói. "Những biện pháp này không chỉ giảm định kiến mà còn góp phần giải quyết vấn đề dân số già hóa của đất nước".