Rau dại xưa cho lợn ăn, giờ hóa “cây tiền”, dân thành phố cực chuộng

Rau mọc dại “tanh ngòm” mà giúp “hái ra tiền”

Ngày nay, rau diếp cá là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt. Ít ai biết trước đây, loại rau mọc dại khắp nơi này từng chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc như lợn.

Khi vò hoặc giã lá, diếp cá sẽ tỏa ra mùi tanh. Vì vậy, nó còn có tên gọi là “ngư tinh thảo” (cỏ cá tanh) hoặc cỏ hôi (tại Trung Quốc).

Bạn có thể tìm thấy rau diếp cá mọc dại ở khắp mọi nơi ở các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi nước ta. Diếp cá cũng phân bố ở Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á khác. Ngoài ra, cây còn được trồng để làm thuốc và làm rau.

Tại Việt Nam, diếp cá có thể ăn sống, làm nộm, ăn kèm các món cuốn hoặc ép thành nước uống bổ dưỡng. Tại một số vùng ở Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu hay Tứ Xuyên, nộm diếp cá thậm chí còn được sử dụng như một món chính trong bữa ăn. Chỉ riêng ở Quý Châu, mỗi năm có tới 200.000 tấn diếp cá được tiêu thụ. Hiện tại, giá rau diếp cá ở thị trường nước này cũng khá tốt, khoảng 20 NDT (72.000đ)/kg. Giá rau diếp cá ở Việt Nam cũng thuộc phân khúc bình dân, khoảng 30.000 - 45.000đ/kg tùy nơi bán.

Không chỉ dùng làm thực phẩm, diếp cá còn là một bài thuốc quý trong Đông y. Diếp cá có vị hăng, chua, cay, tính mát, quy vào kinh phế, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, sất trùng, lợi tiểu. Người ta thường dùng diếp cá để điều trị mụn nhọt, kinh nguyệt không đều.

Một ưu điểm nữa của rau diếp cá là rất dễ trồng, cho thu hái quanh năm, có khả năng tái sinh chồi mạnh từ thân rễ. Cây thường mọc ở đất ẩm và nhiều mùn.