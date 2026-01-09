Highlands Coffee là khách hàng tiêu thụ lớn của Đồ hộp Hạ Long

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025, tại thời điểm 30/6/2025, Halong Canfoco ghi nhận tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức hơn 46,2 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận khoản phải thu hơn 3 tỷ đồng từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee).

Phần lớn giá trị khoản phải thu còn lại (hơn 36 tỷ đồng) đến từ nhóm các khách hàng khác, bao gồm các nhà phân phối và đối tác thương mại, song không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo bán niên.

Thông tin tài chính này được quan tâm đặc biệt sau khi ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Các bị can gồm Bùi Đức Trọng, Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt cùng một số đối tượng tại Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển và tiêu thụ khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng xác định có khoảng 2 tấn thịt heo nhiễm bệnh đã được chế biến thành sản phẩm thịt hộp.

Ghi nhận trong buổi sáng nay tại nhiều cửa hàng Highlands Coffee tại TP.HCM, KV Bình Dương (cũ) các khách hàng tỏ ra e dè với món bánh mỳ que của các cửa hàng

Trước diễn biến này, tại TP.HCM, 6 hệ thống bán lẻ lớn gồm Bách Hóa Xanh, Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Genshai và KingFood Mart đã chủ động tạm ngừng kinh doanh, rút các sản phẩm liên quan đến Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây được xem là động thái thận trọng trong thời gian chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng.