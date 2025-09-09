Rau xưa người Việt cho lợn ăn, nay lên bàn tiệc ở nước ngoài, hơn 1 triệu/kg

“Rau chăn nuôi” ở quê hóa đặc sản tiền triệu

Bạn có nhận ra loại rau quen thuộc này không? Đây chính là lá của cây khoai lang, hay còn gọi là rau lang, trước đây thường chỉ dùng để làm thức ăn cho gia súc như lợn. Người dân chủ yếu chỉ ăn củ khoai lang.

Vậy nhưng giờ đây, rau lang lại trở thành một loại rau được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và mức giá bình dân. Một bó rau lang ở chợ chỉ từ 10.000 - 14.000đ, thường được mua về để chế biến thành các món đơn giản như xào hoặc luộc.

Đặc biệt hơn, ở nước ngoài, rau lang bỗng trở thành đặc sản với mức giá đắt hơn thịt. Nhiều blogger ẩm thực còn dùng rau lang để làm salad, súp, mỳ ống và nhiều món khác.

Tại Trung Quốc, một số nhà hàng đã cho ra mắt các món ăn làm từ rau lang. Nhiều hãng thực phẩm của nước này cũng bắt đầu phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Trên một số sàn thương mại điện tử xứ Trung, rau lang có thể bán với giá gần 30 NDT/kg, tương đương hơn 100.000đ/kg.

Thậm chí ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng cho mỗi kg rau lang. Với người dân Mỹ, lá khoai lang được liệt vào danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để “bảo vệ lá phổi” trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Tại đây, rau lang được mệnh danh là “nữ hoàng rau”, “siêu thực phẩm” bởi chúng ít calo, giàu chất xơ, canxi và vitamin, ngoài ra còn chứa nhiều carotene.

Rau lang mang đến rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe như hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, kháng viêm, tăng cường miễn dịch, tăng cường thị lực và làm đẹp da.