Rau muống 25.000 đồng/bó, bà nội trợ ngậm ngùi thắt chặt chi tiêu

Những ngày đầu tháng 9, tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá rau xanh đồng loạt tăng cao khiến không ít bà nội trợ ngỡ ngàng.

Theo ghi nhận sáng 9/9 tại một số chợ truyền thống như chợ Mỹ Đình, Đình Thôn, Cầu Giấy…, nhiều mặt hàng rau xanh đã tăng khoảng 10 - 30% so với những ngày cuối tháng 8.

Rau xanh tăng giá mạnh tại các chợ Hà Nội trong những ngày đầu tháng 9. Ảnh: Đan Tâm.

Cụ thể, giá rau muống, rau ngót, rau mồng tơi lên tới 18.000 - 25.000 đồng/bó; rau cải 30.000 - 35.000 đồng/kg; rau mùi tăng gấp đôi từ 4.000 lên 8.000 đồng/bó nhỏ; xà lách 40.000 - 45.000 đồng/kg; dứa 18.000 - 25.000 đồng/quả.

Các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi tàu cũng đội giá, thậm chí có tiểu thương còn từ chối bán nếu khách chỉ mua 5.000 đồng.

Trong khi đó, mặt hàng củ, quả ít biến động như cà rốt 25.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 đồng/kg, khoai lang 20.000 - 25.000 đồng/kg, bầu 25.000 đồng/kg. Giá các loại thịt tại chợ truyền thống hầu như giữ ổn định.

Bó rau muống, rau cải được bán với giá 18.000 – 25.000 đồng tại chợ truyền thống, tăng gấp đôi so với thường ngày. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Hồng, tiểu thương bán rau ở chợ Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Nguồn hàng từ ngoại thành và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hưng Yên đưa về ít hơn hẳn. Rau dễ úng, hỏng nên thương lái nhập được ít, giá buộc phải tăng. Người bán như chúng tôi cũng khổ, rau ít, giá cao, khách kêu than, bán chẳng dễ dàng gì”.

Lý giải nguyên nhân giá rau tăng mạnh, chị Hồng cho hay, do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua khiến nhiều diện tích trồng rau tại các vùng ngoại thành và lân cận bị ngập úng, dập nát, dẫn đến khan hiếm nguồn cung. Giá nhập từ thương lái tăng vọt, buộc tiểu thương phải nâng giá bán lẻ. Tuy nhiên, rau đắt đỏ khiến sức mua giảm, nhiều sạp hàng ế ẩm.

Tiểu thương tại chợ làng Cốm Vòng cho biết, nguồn rau từ ngoại thành về ít, giá buộc phải tăng. Ảnh: Đan Tâm.

Tại chợ làng Cốm Vòng (phường Cầu Giấy), một tiểu thương khác chia sẻ: “Nhiều người đi chợ than rau xanh giờ đắt ngang thịt, nên đành quay sang mua củ quả như khoai, bí để ăn thay rau. Người bán thì mong giá rau hạ nhiệt sớm, chứ thế này khách ngại mua, hàng cũng khó bán”.

Rau xanh tăng giá, nhiều tiểu thương chuyển hướng sang bán khoai, bí, cà rốt, su su thay thế. Ảnh: Đan Tâm.

Không chỉ tiểu thương, người dân cũng tỏ ra lo lắng. Chị Lan (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) than thở: “Đi chợ mà thấy bó rau muống 25.000 đồng thì thật sự xót ruột. Bình thường bữa cơm gia đình phải có rau nhưng nhà tôi mua một mớ không đủ cho 6 người ăn, giờ tôi phải bớt lại, thay bằng bí, khoai hoặc nấu canh cá, canh xương để tiết kiệm”.

Giá rau xanh leo thang buộc nhiều hộ gia đình thay đổi thực đơn. Thay vì mua rau tươi hàng ngày, nhiều bà nội trợ chuyển sang lựa chọn các loại rau củ bảo quản được lâu như bí, su su, cà rốt. Mặc dù mức tăng chỉ mới xuất hiện nhưng vẫn khiến bà nội trợ e ngại rằng những mặt hàng khác sẽ "nhìn nhau" để tăng theo, ảnh hưởng đến bữa cơm sinh hoạt hằng ngày.