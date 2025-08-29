Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá vàng

SJC Mua 127,000 Bán 128,500

PNJ Mua 120,200 Bán 123,200

Tỷ giá

USD Mua 26,141 Bán 26,531

EUR Mua 29,937 Bán 31,516

Một loại trái cây “quý tộc” bỗng rớt giá rẻ như rau

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từng có giá tiền triệu/kg, loại trái cây này giờ đây sụt giá nghiêm trọng, thậm chí còn bị người tiêu dùng thờ ơ.

Từ hàng hiếm thành “hàng chợ”, cửa hàng đổ đống bán như rau

Là một trong những loại trái cây được yêu thích tại Việt Nam, nho mẫu đơn được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Trong đó, giá nho mẫu đơn nội địa Trung Quốc từ khoảng 150.000đ/chùm, rẻ hơn nhiều lần so với loại của Nhật Bản hay của Hàn Quốc. Thậm chí ngay tại thị trường xứ Trung, loại quả này cũng đang sụt giá mạnh.

Trước đây tại Trung Quốc, nho mẫu đơn được mệnh danh là “quả quý tộc”, “Hermes trong giới nho”. Có loại từng được bán với giá lên đến 600 NDT/kg, tương đương 2,1 triệu đồng/kg.

Một loại trái cây “quý tộc” bỗng rớt giá rẻ như rau - 1

Thế nhưng hiện nay, khi dạo quanh một số siêu thị tại nước này, nhiều người tiêu dùng đã rất ngạc nhiên khi thấy nho mẫu đơn được bán với giá siêu rẻ.

Tại một cửa hàng trái cây gần ga tàu điện ngầm Hu Jin Sha, chủ cửa hàng cho biết giá nho mẫu đơn mà họ bán đang ở mức 17,6 NDT (63.000đ)/kg. Người này cho biết chỉ nhập loại chất lượng tốt, những loại chất lượng kém hơn có giá dưới 10 NDT (35.700đ)/kg. 

Một loại trái cây “quý tộc” bỗng rớt giá rẻ như rau - 2

Một siêu thị nông sản ở phía đối diện cũng chất đống nho mẫu đơn và bày bán với giá chỉ 9,9 NDT (35.000đ)/kg. Chủ siêu thị cho biết, nếu không phải vì muốn hàng hóa phong phú, họ cũng không muốn tích trữ nho mẫu đơn. 

Tại một cửa hàng trái cây khác, nơi nho mẫu đơn cao cấp được bán với giá cao hơn, 39,6 NDT/kg, chủ cửa hàng cho biết dù chất lượng thế nào, nho mẫu đơn hiện cũng không bán được. Mỗi lần nhập một lô nho mẫu đơn mới, họ phải mất rất lâu mới có thể bán hết.

Trên các nền tảng thương mại điện tử xứ Trung, nho mẫu đơn cũng đang giảm giá mạnh. 1kg nho mẫu đơn bán trực tuyến thường có giá dưới 20 NDT (71.500đ). Nhiều cửa hàng thậm chí còn khuyến mãi chùm 200g với giá chỉ 0,99 NDT (3.500đ). 

Một gian hàng trực tuyến bán chùm nho mẫu đơn 200g với giá chỉ 0,99 NDT (3.500đ)

Một gian hàng trực tuyến bán chùm nho mẫu đơn 200g với giá chỉ 0,99 NDT (3.500đ)

Xiao Ning, một tín đồ trái cây cho biết khi nho mẫu đơn lần đầu được đưa vào Trung Quốc, hương vị của nó rất độc đáo, mang mùi thơm đậm đà. Tuy nhiên giờ đây nhiều loại có vị rất nhạt và quan trọng nhất là không có hương thơm.

Bên cạnh sự thay đổi từ phía người tiêu dùng, việc trồng nho mẫu đơn quy mô lớn trên khắp Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng sản xuất dư thừa, từ đó kéo giá xuống thấp.

Củ từng có giá vài triệu/kg, nay sụt giá rẻ như cho, nông dân thà bỏ thối chứ không muốn bán
Củ từng có giá vài triệu/kg, nay sụt giá rẻ như cho, nông dân thà bỏ thối chứ không muốn bán

Loại củ này đã sụt giá xuống chỉ bằng 1/20 so với trước kia, khiến không ít người trồng rơi vào cảnh thà bỏ chứ không bán lỗ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo Jimu News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 03:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN