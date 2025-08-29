Một loại trái cây “quý tộc” bỗng rớt giá rẻ như rau

Từ hàng hiếm thành “hàng chợ”, cửa hàng đổ đống bán như rau

Là một trong những loại trái cây được yêu thích tại Việt Nam, nho mẫu đơn được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong đó, giá nho mẫu đơn nội địa Trung Quốc từ khoảng 150.000đ/chùm, rẻ hơn nhiều lần so với loại của Nhật Bản hay của Hàn Quốc. Thậm chí ngay tại thị trường xứ Trung, loại quả này cũng đang sụt giá mạnh.

Trước đây tại Trung Quốc, nho mẫu đơn được mệnh danh là “quả quý tộc”, “Hermes trong giới nho”. Có loại từng được bán với giá lên đến 600 NDT/kg, tương đương 2,1 triệu đồng/kg.

Thế nhưng hiện nay, khi dạo quanh một số siêu thị tại nước này, nhiều người tiêu dùng đã rất ngạc nhiên khi thấy nho mẫu đơn được bán với giá siêu rẻ.

Tại một cửa hàng trái cây gần ga tàu điện ngầm Hu Jin Sha, chủ cửa hàng cho biết giá nho mẫu đơn mà họ bán đang ở mức 17,6 NDT (63.000đ)/kg. Người này cho biết chỉ nhập loại chất lượng tốt, những loại chất lượng kém hơn có giá dưới 10 NDT (35.700đ)/kg.

Một siêu thị nông sản ở phía đối diện cũng chất đống nho mẫu đơn và bày bán với giá chỉ 9,9 NDT (35.000đ)/kg. Chủ siêu thị cho biết, nếu không phải vì muốn hàng hóa phong phú, họ cũng không muốn tích trữ nho mẫu đơn.

Tại một cửa hàng trái cây khác, nơi nho mẫu đơn cao cấp được bán với giá cao hơn, 39,6 NDT/kg, chủ cửa hàng cho biết dù chất lượng thế nào, nho mẫu đơn hiện cũng không bán được. Mỗi lần nhập một lô nho mẫu đơn mới, họ phải mất rất lâu mới có thể bán hết.

Trên các nền tảng thương mại điện tử xứ Trung, nho mẫu đơn cũng đang giảm giá mạnh. 1kg nho mẫu đơn bán trực tuyến thường có giá dưới 20 NDT (71.500đ). Nhiều cửa hàng thậm chí còn khuyến mãi chùm 200g với giá chỉ 0,99 NDT (3.500đ).

Một gian hàng trực tuyến bán chùm nho mẫu đơn 200g với giá chỉ 0,99 NDT (3.500đ)

Xiao Ning, một tín đồ trái cây cho biết khi nho mẫu đơn lần đầu được đưa vào Trung Quốc, hương vị của nó rất độc đáo, mang mùi thơm đậm đà. Tuy nhiên giờ đây nhiều loại có vị rất nhạt và quan trọng nhất là không có hương thơm.

Bên cạnh sự thay đổi từ phía người tiêu dùng, việc trồng nho mẫu đơn quy mô lớn trên khắp Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng sản xuất dư thừa, từ đó kéo giá xuống thấp.