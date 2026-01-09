Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?

Thông tin gần 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn được tập kết tại kho nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng công bố ngày 7/1 đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua.

Cùng với đó, nhiều TikToker từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm pate Cột Đèn như Pit Ham Ăn, Lê Anh Nuôi, Quan Không Gờ… cũng bị cộng đồng mạng gọi tên, đặt câu hỏi về trách nhiệm liên quan.

Tối 8/1, TikToker Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển), chủ kênh TikTok có khoảng 1,8 triệu người theo dõi, đã đăng video phản hồi chính thức về việc từng quảng bá sản phẩm pate Cột Đèn.

Trong chia sẻ này, anh cho biết đã hợp tác với nhãn hàng vào đầu năm 2023, thời gian hợp tác kéo dài khoảng một tháng, trước khi chấm dứt hoàn toàn.

Tối 8/1, TikToker Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển), chủ kênh TikTok có khoảng 1,8 triệu người theo dõi, đã đăng video phản hồi chính thức về việc từng quảng bá sản phẩm pate Cột Đèn. Ảnh cắt từ clip

Theo Lê Anh Nuôi, các video liên quan đến pate Cột Đèn trên kênh của anh đã được gỡ bỏ ngay sau khi kết thúc hợp đồng, không phải là động thái "xóa gần đây để né tranh cãi" như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Anh nhấn mạnh rằng tại thời điểm hợp tác, pate Cột Đèn là sản phẩm đã được cấp phép lưu hành, phân phối rộng rãi và có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn.

"Khi làm nội dung review, tôi dựa trên hồ sơ, tài liệu do nhãn hàng cung cấp. Tôi không có chuyên môn để đánh giá hay kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm", nam TikToker nói.

Nam tiktoker cũng khẳng định vai trò của mình chỉ là người giới thiệu sản phẩm theo hợp đồng quảng cáo, không tham gia vào quá trình sản xuất hay kiểm soát chất lượng.

Phản hồi của Lê Anh Nuôi được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về trách nhiệm của các TikToker, KOL từng giới thiệu pate Cột Đèn, sau khi thương hiệu này bị nghi ngờ liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Trước đó, các video review sản phẩm từng xuất hiện trên kênh của anh hiện không còn hiển thị, tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Không chỉ Lê Anh Nuôi, một số TikToker khác từng xuất hiện trong các nội dung liên quan đến pate Cột Đèn cũng có những động thái đáng chú ý.

Pit Ham Ăn - kênh chuyên làm nội dung ẩm thực, cho biết các video trước đây chỉ phản ánh trải nghiệm cá nhân tại thời điểm ghi hình, không mang tính bảo chứng lâu dài cho chất lượng sản phẩm. Người này đồng thời khuyến nghị người theo dõi cập nhật thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và cho biết sẽ thận trọng hơn khi nhận quảng bá các sản phẩm thực phẩm trong thời gian tới.

Pit Ham Ăn - kênh chuyên làm nội dung ẩm thực, cho biết các video trước đây chỉ phản ánh trải nghiệm cá nhân tại thời điểm ghi hình, không mang tính bảo chứng lâu dài cho chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, TikToker Quan Không Gờ không đưa ra phát ngôn trực diện, nhưng các video từng giới thiệu sản phẩm này trên kênh cá nhân hiện không còn hiển thị.

Trên mạng xã hội, động thái này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận cho rằng việc gỡ nội dung là cần thiết trong bối cảnh nhạy cảm, song cũng có quan điểm cho rằng người có sức ảnh hưởng nên lên tiếng rõ ràng để tránh gây hiểu lầm cho người xem.

Bên cạnh những phản hồi cá nhân, vụ việc cũng làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn trên TikTok về trách nhiệm của KOL, TikToker trong quảng cáo thực phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chỉ đóng vai trò giới thiệu, người có ảnh hưởng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng bởi nội dung của họ có thể tác động trực tiếp đến quyết định tiêu dùng của hàng triệu người.

Từ những phản ứng khác nhau, vụ việc liên quan đến pate Cột Đèn không chỉ đặt ra câu hỏi về an toàn thực phẩm, mà còn làm nổi bật yêu cầu minh bạch, trách nhiệm và giới hạn vai trò của các TikToker, KOL khi tham gia quảng bá sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm – tiêu dùng.