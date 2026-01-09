Bán 2.540 iPhone là tang vật vi phạm hành chính, giá khoảng 800 ngàn đồng mỗi chiếc

Chi Cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) vừa thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá, trong đó có hàng ngàn chiếc iPhone.

Hơn 2.500 iPhone là tang vật vi phạm hành chính được thông báo bán với giá hơn 2,03 tỉ đồng (Ảnh minh hoạ)

Tài sản được thông báo bán là 2.540 chiếc điện thoại di động thương hiệu Apple, loại iPhone đã qua sử dụng. Giá bán tài sản là hơn 2,03 tỉ đồng. Như vậy, tính trung bình, mỗi chiếc iPhone được bán với giá khoảng 800 ngàn đồng.

Theo Chi Cục Điều tra chống buôn lậu, thời hạn xem tài sản là ngày 9-1, tại trụ sở Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Chi cục Hải quan khu vực XVII. Còn nơi đăng ký mua tài sản là tại trụ sở Cục Hải quan, ở TP Hà Nội.

Lô tài sản thứ hai được thông báo bán theo hình thức niêm yết giá là 2.360 chiếc điện thoại di động loại iPhone, OPPO và HONOR đã qua sử dụng. Giá bán tài sản là hơn 1,36 tỉ đồng. Thời hạn đăng ký mua 2 lô tài sản nêu trên là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ 7-1.

Cơ quan bán tài sản sẽ tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào ngày 15-1, tại trụ sở Cục Hải quan. Người có nhu cầu đăng ký mua tài sản nộp đơn đề nghị xem tài sản, đơn xin đăng ký mua tài sản kèm một số hồ sơ theo quy định.

Người được quyền mua tài sản tự chịu mọi chi phí phát sinh trong vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, tự chịu trách nhiệm bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi đưa hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Chi Cục Điều tra chống buôn lậu lưu ý, việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản sau khi cá nhân mua tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.