Ngư dân Nghệ An ra biển một ngày, đánh trúng đàn cá cơm 16 tấn, về bán vội cũng đút túi hơn 200 triệu đồng

Ngày 9/1, thông tin từ Hội Nông dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết, nhiều tàu cá của ngư dân địa phương sau chuyến biển khai thác trúng đậm cá cơm đã vào cập cảng. Chuyến vươn khơi này, ngư dân trúng đậm cá cơm mang lại nguồn lợi kinh tế rất cao.

Đặc biệt, cặp tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (trú tại khối Bình Minh, phường Cửa Lò) trở về với 16 tấn cá cơm biển. Theo đó, sau gần một ngày khai thác trên vùng biển cách bờ khoảng 20 đến 30 hải lý, hai tàu cá công suất 1.000CV/tàu, với khoảng 14 lao động, đã trúng đậm 16 tấn cá cơm.

Cặp tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trở về với 16 tấn cá cơm biển.

Ngay khi vào bờ, toàn bộ số cá cơm được cân ngay cho thương lái giúp anh Lưu và các thuyền viên có thu nhập khoảng 220 đến 230 triệu đồng.

Sau khi bán sạch cá cơm, “đút túi” hơn 200 triệu đồng, anh Lưu sẽ bổ sung nhiên liệu và nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi chuyến biển mới trong buổi chiều.

Nhận được thông tin đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu trúng đậm cá cơm biển, lãnh đạo Hội Nông dân phường Cửa Lò, cùng các tổ chức đoàn thể đã đến động viên, tặng cờ thi đua cho đội tàu khai thác đạt sản lượng cao. Đây là chương trình rất ý nghĩa của phường Cửa Lò, Nghệ An nhằm đồng hành cùng ngư dân bám biển.