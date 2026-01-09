Giá xăng dầu hôm nay 9/1: Bất ngờ tăng dữ dội

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 9/1, bảng giá dầu thô thế giới trên các sàn Trading Economics và Oilprice bất ngờ tăng mạnh trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 9/1: Bất ngờ bật tăng

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 58,2 USD/thùng, tăng nhẹ 0,5 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,86% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,6 USD/thùng, tăng 0,6 USD/ thùng, tương đương mức tăng gần 1% về giá so với ngày hôm qua.

Nhờ giá tăng mạnh trong cuối ngày hôm qua và ngày hôm nay nên giá bình quân trong tháng đã tăng trở lại so với tháng 12/225, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm từ 0,34% đến tăng 0,66% so tháng trước. Trong khi so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 21% đến trên 23%.

Trang Trading Economics nhận định Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng khoảng 4% lên trên 62,6 USD/thùng vào thứ Năm, phục hồi sau hai ngày giảm điểm khi thị trường đánh giá lại rủi ro nguồn cung ngắn hạn so với lượng dự trữ dầu thô vật chất của Mỹ ổn định hơn.

Động thái này diễn ra sau khi lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, đạt 3,8 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng về sự gia tăng và bù đắp những lo ngại về nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Sự không chắc chắn xung quanh dòng dầu từ Venezuela lại nổi lên sau khi Washington vạch ra kế hoạch kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán dầu thô và tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt bằng cách tịch thu các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.

Mặc dù những bình luận của Tổng thống Trump về việc chuyển giao dầu thô tiềm năng từ Venezuela sang Mỹ đã củng cố rủi ro nguồn cung dài hạn, nhưng những hạn chế về thực hiện và hậu cần đã hạn chế áp lực giảm giá.

Đà tăng bị hạn chế bởi lượng tồn kho tăng tại Cushing và sự gia tăng mạnh mẽ của xăng và các sản phẩm chưng cất, mặc dù dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng về nhu cầu thông qua triển vọng nới lỏng hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá xăng dầu hôm nay 9/1: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 8/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu quan trọng trong nước đều đồng loạt giảm, theo đà suy giảm giá xăng dầu thành phẩm thế giới và dầu thô quốc tế.

Cụ thể: Kể từ 15 giờ ngày hôm nay 8/1, giá xăng dầu bán lẻ được giao dịch như sau: - Giá xăng E5RON92: không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III: không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa: không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như mọi lần, Nhà điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu trong phiên điều chỉnh hôm nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/12/2025 - 07/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 07/01/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,800 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%); 78,850 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%); 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%).