3 người đàn ông đào được "kho báu" quý giá trên cánh đồng

Ông Steve Dean, 68 tuổi, cùng với những người bạn Glenn Church và Ed Denovan, đã phát hiện ra kho báu quý giá gồm khoảng 400 đồng tiền La Mã trên cánh đồng của một người nông dân gần Maidstone, Kent, Anh.

Những đồng tiền này - được cho là có niên đại khoảng 1.800 năm - hiện đang được các chuyên gia tại Bảo tàng Anh kiểm tra để xác định giá trị của chúng.

Đối với ông Dean, một thành viên của nhóm an ninh tại Đại học Kent, phát hiện này đại diện cho khoảnh khắc "phải làm trước khi chết" của ông sau hơn 20 năm làm nghề dò tìm kim loại.

Ông Church và ông Denovan cũng chưa bao giờ tình cờ tìm thấy kho báu như vậy, mặc dù ông Church đã bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu của mình vào những năm 1970.

"Đó là một phát hiện rất bất ngờ. Đó là một kho báu đầu tiên cho tất cả chúng tôi. Mỗi năm chỉ có một vài kho báu được tìm thấy và hầu hết những người dò kim loại không bao giờ tìm thấy một kho báu nào.

Đây là phát hiện nằm trong danh sách mong muốn của hầu hết các nhà phát hiện. Không có gì đáng chú ý về khu vực chúng tôi tìm thấy chúng", ông Dean nói.

Bộ ba đã thực hiện khám phá của họ tại một cánh đồng của nông dân gần Maidstone, mặc dù họ không thể tiết lộ vị trí chính xác để tránh những kẻ "săn đêm" - những người dò tìm trái phép tìm cách kiếm lợi từ những phát hiện.

Sau một giờ tìm kiếm, hai người bạn đã phát hiện ra một số đồng xu nằm rải rác khắp cánh đồng. Họ tiếp tục đào bới thêm, rồi tình cờ tìm thấy một lượng lớn tiền xu nằm trong một chiếc bình bị hỏng nằm sâu khoảng 38 cm dưới mặt đất.

Kho báu này được cho là đã bị phân tán khi chiếc bình bị vỡ trong lúc cày ruộng, khiến các đồng tiền được phân tán khắp khu vực.

Ông Dean, người cũng đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát trong 32 năm, nói: "Lúc này, khi nhận ra rằng những gì chúng tôi phát hiện có tầm quan trọng về mặt lịch sử, chúng tôi đã ngừng đào bới và gọi các chuyên gia đến".

Tiến sĩ Andrew Richardson và Paul-Samuel Armour, các nhà khảo cổ học từ Isle Heritage, đã có mặt trong vòng một giờ để khai quật những đồng tiền này trước khi vận chuyển chúng đến Bảo tàng Anh để kiểm tra chi tiết.

Ông Dean, đến từ Faversham ở Kent, tiết lộ rằng Bảo tàng Anh có thể mất tới hai năm để xác định giá trị của những đồng tiền này.

Vào thời điểm đó, Bảo tàng sẽ có quyền ưu tiên mua lại kho báu này.

Tiền thu được từ việc bán sẽ được chia đều cho ba người phát hiện ra kho báu và chủ sở hữu mảnh đất được phát hiện.