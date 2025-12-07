Nuôi loài “tí hon” 30 ngày đã thu hoạch, chàng rể Nghệ An kiếm trăm triệu mỗi năm

Chàng rể chúng tôi muốn nhắc đến là anh Phạm Công Văn (33 tuổi), trú tại xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An. Theo đó, anh Văn sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nhưng lấy vợ ở xã Mường Quàng. Năm 2022, do ảnh hưởng dịch Covid- 19, vợ chồng anh quyết định về quê vợ để lập nghiệp.

Cuộc sống ở xã miền núi Mường Quàng khá phù hợp với tính cách của người đàn ông này. “Tôi thích sống ở đây bởi không khí trong lành, mát mẻ. Để cải thiện cuộc sống cho gia đình tôi quyết định tìm mô hình chăn nuôi phù hợp với nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên nơi đây. Sau thời gian dài khảo sát, tôi nhận thấy mô hình nuôi dế phù hợp với khí hậu và nguồn thức ăn có sẵn. Điều đặc biệt, dế là món đặc sản đang được thị trường rất ưa chuộng. Nhận thấy đầu ra ổn định, tôi bàn với vợ quyết định thử nuôi loài vật tí hon này”, anh Công chia sẻ.

Để phát triển mô hình này, anh Văn tự mày mò tìm hiểu về các loại dế qua sách báo, mạng Internet rồi học cách nuôi từ những chủ trại thành công mô hình này. Thời gian đầu, anh nuôi dế trong 20 cái khay đựng trứng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ nhiệt tốt. Do chưa có kinh nghiệm nên ban đầu dế chết khá nhiều. Không nản lòng, sau nhiều lần thất bại anh đã thành công với mô hình này.

Người đàn ông này, tận dụng lá sắn, lá chuối là những sản phẩm có nhiều tại địa phương để làm thức ăn cho đàn dế. Ngoài ra, anh cũng bổ sung thêm cám ngô để đảm bảo đàn dế được cung cấp đủ chất dinh dưỡng.

“Trứng dế để khoảng 15 ngày là có thể nở ra dế con. Sau khoảng 30 ngày nuôi thì dế có thể xuất bán dần. Nhiều người mua dế nhỏ để làm thức ăn cho chim, cá,…Khi dế lớn hơn thu hoạch cấp đông rồi bán cho các nhà hàng làm món đặc sản”, anh Văn cho biết thêm.

Nhiệt độ lý tưởng cho dế phát triển là từ 28-30°C, chuồng nuôi phải khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Dế là loài động vật có vòng đời ngắn, nên cần phải thu hoạch, bán trước khi con dế chết già. Tuổi thọ trung bình của một con dế thường là trong vòng 70 - 90 ngày.

Sau 3 năm nuôi dế, hiện anh Văn đã có thể mua đất, dựng trang trại khép kín đảm và có 40 thùng nuôi lớn để nuôi dế. Năm 2024, ông chủ trang trại xuất bán ra thị trường hàng triệu con dế với tổng trọng lượng khoảng 3,5 tấn, thu về gần 500 triệu đồng. Hiện dế thương phẩm trên thị trường được bán với giá 120.000- 130.000 đồng/kg.

Ông Lương Văn Nam - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Quàng cho biết, mô hình nuôi dế của anh Văn phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương và mang lại kinh tế cao. Mô hình kinh tế này dễ làm, không tốn nhiều diện tích và chi phí. Hiện địa phương, đang khuyến khích bà con học tập mở rộng mô hình này.