Thứ có đầy ở Việt Nam, ở nước ngoài là “nhân sâm dưới nước”, gần 150.000đ/kg

Gần đây trên một số sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc, một gói củ niễng 1,5kg có giá lên đến 59 NDT (214.500đ). Như vậy, 1kg có giá gần 40 NDT (145.000đ), cao hơn nhiều so với giá củ niễng ở nước ta, vốn chỉ loanh quanh ở mức 25.000 - 50.000đ/kg khi vào mùa.

Ở Việt Nam, củ niễng trước đây vốn là loại củ mọc dại bờ ao, đầm lầy hoặc những nơi nhiều bùn. Loại củ này hiện đã trở thành đặc sản dân dã được nhiều người yêu thích với vị ngọt, mát đặc trưng. Thậm chí, củ niễng còn có thể ăn sống.

Trong khi đó tại Trung Quốc, củ niễng được mệnh danh là “nhân sâm dưới nước”, không chỉ được người tiêu dùng ưa chuộng mà còn trở thành một lựa chọn trồng trọt mới cho nhiều nông dân nước này.

Trồng củ niễng không khó, nhưng cần chăm sóc bằng phương pháp phù hợp để đạt năng suất cao. Loài thực vật này có thể cho thu hoạch liên tục trong 3-4 năm chỉ với một lần trồng. Ở Trung Quốc, củ niễng được thu hoạch hai lần một năm vào mùa thu và mùa hè. Để kéo dài thời gian thu hoạch, có thể trồng nhiều giống củ năng khác nhau cùng lúc, và việc thu hoạch xen kẽ có thể tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, củ niễng cũng có nhược điểm là hàm lượng nước rất cao, vì vậy nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng, chỉ có thể giữ tươi được 2-3 ngày. Bạn có thể cân nhắc sử dụng củ niễng làm các món muối chua để kéo dài thời hạn sử dụng, hoặc chế biến thành món chiên giòn để tăng giá trị sản phẩm. Về vận chuyển, nên sử dụng dây chuyền lạnh nhiệt độ thấp, kết hợp với vật liệu đóng gói thoáng khí và giữ ẩm tốt để kéo dài độ tươi ngon của củ niễng.