Nho mẫu đơn Trung Quốc từ hàng cao cấp còn vài chục nghìn đồng

Ghé chợ tuần này, chị Linh ở phường Gia Định (TP HCM) bất ngờ khi một kg nho mẫu đơn chỉ có giá khoảng 70.000 đồng. Khi loại nho này mới xuất hiện tại Việt Nam, chị từng mua với giá 450.000 đồng một kg; năm ngoái hàng đóng hộp vẫn khoảng 130.000 đồng.

Tại các chợ, nho loại 1, trái tươi, cứng được bán 70.000-90.000 đồng một kg, còn loại 2, 3 khoảng 45.000-50.000 đồng. Bách Hóa Xanh bán 79.000 đồng một kg, trong khi các cửa hàng trái cây nhập khẩu phổ biến ở mức 80.000-90.000 đồng. Một số nơi khuyến mãi hộp 500 gram chỉ 35.000-39.000 đồng.

So với các nguồn hàng khác, nho mẫu đơn Trung Quốc đang rẻ hơn rất nhiều. Hàng Hàn Quốc tại TP HCM có giá khoảng 350.000-600.000 đồng một kg, còn nho Nhật Bản có thể lên tới hàng triệu đồng.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nho sữa (tên các tiểu thương hay gọi) được bán sỉ khoảng 35.000-40.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 10.000 đồng so với năm ngoái. Ông Hòa, một đầu mối nhập khẩu, cho biết đây là mức thấp nhất trong nhiều năm.

Nho mẫu đơn được bán tại chợ ở TP HCM trong tháng 8. Ảnh: Thi Hà

Theo ông Hòa, nguồn cung từ Trung Quốc năm nay tăng mạnh. Nho vào chính vụ cùng lúc với sản lượng lớn khiến giá tại vùng trồng giảm, kéo giá nhập khẩu và bán lẻ tại Việt Nam đi xuống.

Quy mô trồng Shine Muscat tại Trung Quốc đã tăng nhanh trong một thập niên qua. Theo Hệ thống Công nghệ Ngành Nho Quốc gia Trung Quốc, khoảng năm 2015, diện tích trồng giống nho này chưa đến 150.000 mẫu, tương đương khoảng 10.000 ha. Sau một thập niên, diện tích đã vượt 1,5 triệu mẫu, khoảng 100.000 ha. Khi bước vào cao điểm thu hoạch cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhiều vùng cùng đưa nho ra thị trường, làm nguồn hàng tăng mạnh và gây thêm áp lực lên giá.

Theo tạp chí chuyên ngành International Fruit & Vegetable Report, giá thu mua nho Shine Muscat trồng ngoài trời, chất lượng trung bình hiện chỉ khoảng 10.000-13.600 đồng một kg tại Trung Quốc; một số vùng phía Bắc xuống khoảng 5.400 đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả những lô Shine Muscat chất lượng cao, quả đồng đều, độ đường 17-20 Brix, thịt chắc và hương thơm rõ, cũng giảm giá còn khoảng 62.000-78.000 đồng một kg tại nơi sản xuất.

Bà Hồng, thương nhân phân phối nho sữa tại miền Nam, cho biết cơ sở của bà tăng lượng nhập khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn hàng dồi dào hơn, trong khi chất lượng cũng tốt hơn, nên các đầu mối có thể ưu tiên những lô hàng đẹp thay vì phải cân đối nhiều loại như trước.

7 tháng đầu năm, theo Cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu 731 triệu USD rau quả từ Trung Quốc, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Nho, táo, đào và lê là những mặt hàng được nhập nhiều nhất, trong đó nho chiếm hơn 20% tổng kim ngạch.

Theo Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, từ giữa tháng 7 đến nay, dù chưa có thống kê cụ thể về sản lượng, nho mẫu đơn là giống được nhập về nhiều nhất trong nhóm nho Trung Quốc tại chợ.